Видеохит: пес-«певец» из Украины стал звездой сети 13.01.2020, 16:20

Собака «спела» возле супермаркета.

Пес из города Ровно стал звездой сети после того, как “спел” возле супермаркета. Об этом сообщает korrespondent.net.

Собаку сняли возле одного из местных магазинов, когда она пыталась повторить звук сирены спецавтомобиля. На видео слышно, как на заднем фоне воет сирена. В это время пес не просто подвывает, а пытается сделать свой вой прерывистым как серена.

Ролик стал невероятно популярным в соцсетях и собрал десятки тысяч просмотров и лайков.

Юзеры придумали псу несколько прозвищ: "собака-сиренака", "ривненский певец" и даже "местный колядник".