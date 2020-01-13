Как рынок нефти свыкся со встрясками на Ближнем Востоке 13.01.2020, 16:28

Cланцевая революция изменила психологию рынка.

В результате атаки американского беспилотника погибает один из самых влиятельных генералов Ирана. Тегеран обещает возмездие, и цены на нефть подскакивают почти на 5%, поскольку трейдеры спешат учесть риск войны на Ближнем Востоке. Затем начинается сброс, пишет Bloomberg (перевод - finanz.ru).

Такая торговая модель, которая была бы немыслимой десятилетие назад, становится более распространенной. Угроза конфликта нависла над ключевым сегментом мирового нефтяного рынка на прошлой неделе, но привычные панические покупки трейдеров и потребителей были быстро нивелированы производителями сланцевой нефти США, которые ухватились за возможность зафиксировать цены на будущую добычу.

Внезапный скачок цен был погашен, и, когда пыль осела, движение обратно вниз оказалось резким.

Эти сделки хеджирования в сочетании с масштабным ростом запасов нефти в Азии и резким увеличением экспорта американского сырья дают рынку возможность быстро справляться с перебоями, до недавнего времени считавшимися кошмарными сценариями.

"Когда цены растут в ответ на геополитические события, производители, как правило, дополнительно налегают на хеджирование", - сказал Эд Морс, руководитель глобального отдела сырьевой аналитики Citigroup Inc. в Нью-Йорке. "Чем выше цена, тем больше они хеджируются", что делает любой рост недолгим, сказал он.

Цены на индикативный сорт американской нефти West Texas Intermediate вновь упали ниже $60 за баррель с угасанием последнего ралли, вызванного противостоянием президента Дональда Трампа с Ираном. Это не просто отражает ослабление напряженности после того, как удар Тегерана в ответ на убийство генерала Касима Сулеймани не принес США человеческих потерь. Это является примером того, как сланцевая революция изменила психологию рынка.

В тот же день, когда американские ракеты убили одного из самых влиятельных военных лидеров Ирана возле аэропорта Багдада, Управление по энергетической информации США сообщило о нетто-экспорте нефти рекордным объемом 1,73 миллиона баррелей в сутки. Это кардинальный разворот для страны, которая десятилетие назад была одним из крупнейших импортеров в мире, и он изменил то, как рынок реагирует на кризисы.

Цены на нефть "оптимальны" для многих производителей Северной Америки, отмечают Майкл Трэн и другие аналитики RBC Capital Markets. Многие из них ждали или надеялись на возможность зафиксировать цены на WTI на 2020 год на уровне $60 за баррель - отметке, которая была пробита после убийства Сулеймани.

"В последние недели наблюдалось активное хеджирование, - отмечает RBC. - Объемы будут только увеличиваться, поскольку ралли котировок совпадает с улучшением ситуации с ликвидностью в условиях, когда праздничный сезон исчезает в зеркале заднего вида".

Каждый всплеск хеджирования стимулирует производителей нефти США, потенциально позволяя им поддерживать добычу на более высоком уровне в то время, когда аналитики ожидают замедления роста добычи сланца. Позднее в этом году часть нефти, привязанной к этим контрактам, может попасть в сеть трубопроводов, терминалов и портов, обслуживающих американское побережье Мексиканского залива, что еще больше упрочит позиции США как влиятельного экспортера энергоресурсов, предлагающего низкорисковую альтернативу нефти из стран Ближнего Востока.

Господствующая роль этого региона как экспортера снижается: на экспорт из стран Ближнего Востока и Северной Африки приходилось 38% поставок нефти в мире в 2018 году, тогда как десятилетием ранее - 43%, свидетельствуют данные BP Plc.

Хотя некоторые страны увеличили производственные мощности, у других, таких как Иран и Ливия, они сократились из-за санкций и конфликтов. Наоборот, с середины прошлого десятилетия экспорт нефти США взметнулся с практически нулевого уровня до более чем 3 миллионов баррелей в сутки - объема, превышающего поставки из любой страны Ближнего Востока, не считая Ирака и Саудовской Аравии.

Сдержанная реакция на кризис с убийством Сулеймани стала вторым за несколько месяцев примером игнорирования рынком серьезных потрясений на Ближнем Востоке. Атака на нефтеперерабатывающие мощности Саудовской Аравии в Абкайке в сентябре, ответственность за которую США возложили на Иран, обернулась самыми масштабными в истории одномоментными перебоями с поставками, но последующий скачок цен сошел на нет всего через две недели, когда мощности были восстановлены.

На смену ветеранам отрасли, которые выросли на таких перебоях с поставками, как при вторжении в Ирак в 2003 году или войне в Персидском заливе в 1990-1991 годах, постепенно приходит более молодое поколение, построившее свою карьеру в мире, больше привыкшем к избытку, чем к дефициту.

В настоящее время "рост геополитической напряженности может спровоцировать лишь резкие скачки цен, но не длительное повышение", говорит Тамас Варга, аналитик PVM Oil Associates Ltd. в Лондоне.