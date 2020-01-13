В Гомеле вынесли приговор экс-директору «Милкавиты» за взятки 2 13.01.2020, 17:08

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Гособвинитель просил приговорить экс-руководителя к пяти годам колонии усиленного режима.

13 января суд Железнодорожного района вынес приговор экс-руководителю «Милкавиты» Сергею Баборико и его знакомому коммерсанту Мельникову. Оба до вынесения решения суда находились на свободе под подпиской. Сегодня в суд обвиняемые пришли с дорожными сумками, сразу после оглашения приговора их взяли под стражу. Приговор мужчины встретили спокойно, передает tut.by.

Суд признал Сергея Баборико виновным в получении взятки и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Второму обвиняемому — Мельникову — дали 3 года 6 месяцев колонии усиленного режима.

Напомним, бывшего директора «Милкавиты» Сергея Баборико обвиняют в получении от коммерсанта Мельникова 7500 долларов «за благоприятное решение вопроса».

Экс-руководитель был в приятельских отношениях с представителями коммерческой структуры — Мельниковым и Завадским (он проходит по делу свидетелем). Они попросили его посодействовать в погашении задолженности от сельскохозяйственных предприятий. В хозяйствах свои счета часто описаны или арестованы, поэтому они работают через счета «Милкавиты», которой сдают молоко. Бывший глава обещал помочь.

Сельхозпредприятия, коммерсанты и «Милкавита» заключали трехсторонние договоры перевода долга, и «КормЖивСервис» получал деньги за поставленные ветеринарные препараты.