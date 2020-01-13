Конец «абхазского Януковича» 7 Виталий Портников

13.01.2020, 17:09

6,798

Виталий Портников

Москве пришлось пожертвовать Раулем Хаджимбой.

Российские эксперты утверждают, что Кремлю совершенно все равно, кто будет новым президентом самопровозглашенной Абхазии, – просто потому, что любой политик в этой признанной только Россией и еще несколькими ее союзниками республике будет придерживаться курса на союз с Москвой. Другой тезис – Владислав Сурков и Рашид Нургалиев прибыли в Сухуми и содействовали переговорам теперь уже бывшего абхазского президента с оппозицией просто для нормализации ситуации, а вовсе не для поддержки Рауля Хаджимбы.

Это отнюдь не вся правда. Москве пришлось пожертвовать – и не впервые – Раулем Хаджимбой ради стабилизации ситуации в республике. Но утверждать, что Кремль безразличен к его политической судьбе – означает забыть, что Москва навязывает абхазам Хаджимбу последние 16 лет, подумать только!

Ставленник Кремля – настоящий президент

Впервые о Хаджимбе – тогда премьер-министре самопровозглашенной республики – заговорили как о преемнике первого президента Владислава Ардзинбы еще в 2004 году. Примерно тогда же, когда в качестве преемника украинского президента Леонида Кучмы был «избран» Виктор Янукович. И в Сухуми, и в Киеве Кремль вел себя совершенно одинаково, как под копирку.

Несмотря на то, что большинство избирателей в Абхазии хотело видеть новым главой республики Сергея Багапша, а большинство избирателей в Украине высказались в пользу Виктора Ющенко, Кремль упорно продолжал настаивать, что именно его ставленники являются настоящими президентами.

Абхазия, разумеется, в этой ситуации была куда более уязвимой. В конце концов, само существование этой грузинской автономии в качестве «государства» зависит от поддержки Москвы.

И Кремль не стеснялся эту зависимость демонстрировать, организовав, в частности, «мандариновую блокаду» Абхазии и лишив тысячи людей средств к существованию.

Тем не менее, Багапш стал президентом Абхазии, как и Ющенко – президентом Украины. Вот только Хаджимбу ему навязали в качестве вице-президента. Впрочем, и Янукович вскоре уже вновь оказался в кресле премьер-министра при президенте Ющенко.

Не быть крепостным – ни Хаджимбы, ни Путина

Но Кремлю, разумеется, этого оказалось мало. В Москве делали все возможное для того, чтобы ослабить позиции Багапша, а после кончины второго президента Абхазии – его преемника, Александра Анкваба. И, в конце концов, добились избрания Хаджимбы президентом Абхазии, как добились избрания Януковича президентом Украины. Ради вот такого бесславного конца карьеры обоих.

А все потому, что Москва не понимает, что такое сотрудничество. Москва понимает, что такое подчинение и исполнение указаний. Вот почему всюду, где это только возможно, она старается содействовать успеху тех, кто заведомо не будет вести себя как самостоятельный игрок.

Бывший чекист Хаджимба, с которым Путин демонстративно сфотографировался накануне его первых президентских выборов, проигранных Багапшу, был для Кремля понятнее, чем его конкурент. Точно также как казался более понятным и управляемым бывший зек Янукович – хотя его конкурент Ющенко был не каким-то там случайным человеком в системе постсоветской власти, а таким же бывшим премьер-министром в системе Леонида Кучмы.

Именно поэтому во всех самопровозглашенных республиках Кремль последовательно содействует приходу к власти силовиков. Так было и в Абхазии, и в Южной Осетии, и в Приднестровье. Всюду у власти там – до отставки Хаджимбы – ставились люди, которые просто умеют выполнять приказы и набивать карманы.

И в Москве не понимают, почему в конце концов это вызывает протест даже там, где пророссийской ориентации придерживается большинство населения. Не понимают, что даже в этих лимитрофах, этих осколках Советского Союза, живут пусть постсовесткие, но современные люди, которые просто не хотят быть крепостными. Ни крепостными Хаджимбы, ни крепостными Путина.

Эти люди тоже хотят иметь право голоса, право влиять на свою судьбу и судьбу регионов, в которых они живут. И именно в этом праве российское руководство им и отказывает. Как, впрочем, отказывает и своим собственным соотечественникам.

Виталий Портников, belsat.eu