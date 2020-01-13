закрыть
13 января 2020, понедельник, 19:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Ученые выяснили, как поддерживать тонус мышц без упражнений

5
  • 13.01.2020, 17:30
  • 3,703
Ученые выяснили, как поддерживать тонус мышц без упражнений

Ученые обнаружили белок, от которого зависит выносливость организма.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications, передает ria.ru.

Американские ученые, проводя эксперименты на мухах-дрозофилах и мышах, обнаружили, что экспрессия белков семейства сестринов вызывает тот же эффект, что и физические упражнения.

Известно, что сестрин накапливается в мышцах после тренировок. В то же время любые длительные физические нагрузки повышают выносливость мышц и организма в целом, улучшают чувствительность к инсулину, благотворно влияют на все метаболические процессы.

Исследователи выяснили, что активация сестрина имитирует как молекулярные, так и физиологические последствия упражнений. То есть этот белок является тем самым медиатором, от которого зависит эффект тренировок.

В течение трех недель авторы наблюдали за мухами, которые по своеобразной беговой дорожке пытались выбраться из пробирки, и сравнивали результаты обычных мух и насекомых с выключенным геном сестрина.

"Мухи обычно бегают от четырех до шести часов, и физические способности нормальных мух за этот период улучшались, — приводятся в пресс-релизе Мичиганского университета слова руководителя исследования Джуна Хи Ли (Jun Hee Lee). — Мухам без сестрина упражнения не помогали".

Насекомые с выключенным сестрином не только обладали худшей выносливостью, у них снижалась аэробная функция дыхания и отсутствовал эффект сжигания жиров, связанный с физическими занятиями.

"Мы предполагаем, что сестрин координирует эти биологические действия, включая или отключая различные метаболические пути, необходимые для достижения эффекта упражнений", — говорит ученый.

Когда ученые создали сверхэкспрессию сестрина, увеличив его уровень в мышцах, даже без тренировок мышцы нормальных мух выглядели лучше, чем у тех же мух после физических упражнений.

Полученные результаты открывают путь для дальнейших исследований, которые могут иметь реальный практический эффект. По мнению авторов, сестрин способен предотвращать атрофию мышц при длительной иммобилизации, а также бороться со старческим истощением.

"Это очень важно для будущих исследований и будет способствовать лечению людей, которые не могут заниматься спортом", — говорит первый автор исследования Мёнджин Ким (Myungjin Kim), доцент кафедры молекулярной и интегративной физиологии Мичиганского университета.

При этом ученые замечают, что до создания препарата или пищевой добавки, содержащей сестрин, еще очень далеко.

"Сестрины — это сложные вещества. Сейчас мы пытаемся найти небольшие молекулы, которые будут работать как модуляторы этого белка", — отмечает Ли.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы»
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы» Валерия Костюгова
Империя на обочине
Империя на обочине Лилия Шевцова
Узурпатор понимает лишь силу
Узурпатор понимает лишь силу Максим Винярский
Затишье перед бурей
Затишье перед бурей Александр Гольц