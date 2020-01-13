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Дмитрий Савич: Белорусы ненавидят эту колхозную диктатуру

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  • 13.01.2020, 17:39
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Дмитрий Савич: Белорусы ненавидят эту колхозную диктатуру
Фото: tut.by

И уже давно.

Активист «Европейской Беларуси» из Светлогорска Дмитрий Савич поделился мнением с Charter97.org о ситуации в стране, а также поддержал своего соратника из Орши Дмитрия Козлова.

- Как же всё-таки лукашенковский оккупационный режим боится правды. Активисту «Европейской Беларуси» Дмитрию Козлову (он же блогер Серый Кот) 9.01 продлили заключение под стражей в Оршанском РОВД. Он попал туда лишь за то, что реализовал свое конституционное право (ст. 34 Конституции РБ) распространять социально значимую информацию. И публично высказал мысли о происходящих в стране дикостях и беспределе. Такие люди как Дима – это Прометеи и Данко нашей белоруcской диктаторской современности. В несвободной стране только они осмеливаются говорить правду и внутренне готовы за неё потом «отгребать» от фашиствующей хунты.

Что интересно, ужас и страх перед высказанными Котом тезисами пересилил алчность и жадность властьимущих. Вместо дежурных «50 базовых», для пополнения ежегодно разворовываемого ими бюджета, ему присудили очередные 15 суток. Значит его слова попали точно в цель. Власти конкретно обделались и решили закрыть популярного блогера и лидера общественного мнения «на подольше».

Белорусы ненавидят эту колхозную диктатуру уже давно. С того момента когда поняли, что вместо надежд на динамичное развитие страны они получили марионеточный режим, озабоченный только укреплением своей личной власти и придумыванием новых способов обворовывания населения. Но нужно понимать, что белорусам во сто крат тяжелее начать реформы и преобразования в своей стране, чем тем же полякам или литовцам. 10 млн человек являются заложниками не только полусумасшедшего диктатора, поставленного когда-то соседней Россией для управления нашей страной, но и глобальной геополитики. Россия не желает терять дополнительный военный плацдарм на западном направлении. Именно поэтому у нас нет нормальной границы на востоке.

Но добро всегда побеждает зло. Главное в это верить. И делать самим всё, чтобы так и случилось. Тогда думающие что «право имеют» поймут, что именно они «твари дрожащие», а не народ Беларуси.


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