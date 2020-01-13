Зеленский подписал закон о штрафах за кнопкодавство 27 13.01.2020, 17:54

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Владимир Зеленский

Законом вводится уголовная ответственность за умышленное голосование вместо другого депутата.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности для народных депутатов за неперсональное голосование на пленарном заседании Верховной Рады.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины, передает nv.ua.

Законом вводится уголовная ответственность за умышленное голосование вместо другого депутата. Неперсональное голосование, более известное как кнопкодавство, будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. - 85 тыс. гривен).

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.