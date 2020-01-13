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В Пинске погиб рабочий

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  • 13.01.2020, 18:22
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В Пинске погиб рабочий
иллюстрационное Фото: Ольга Шукайло

Он упал с ремонтируемой крыши.

13 января в Пинске погиб 54-летний рабочий, который упал с крыши одного из корпусов колледжа искусств, сообщили tut.by в Пинском межрайонном отделе Брестского областного управления Департамента государственной инспекции труда.

Несчастный случай произошел около 11.00 на пешеходной улице Ленина в Пинске.

Рабочий сорвался с крыши одного из корпусов колледжа искусств, где меняют кровлю.

Мужчина погиб.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Кроме того, специальное расследование проводят и специалисты инспекции труда.


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