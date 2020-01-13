В Пинске погиб рабочий

В Пинске погиб рабочий4
- 13.01.2020, 18:22
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Он упал с ремонтируемой крыши.
13 января в Пинске погиб 54-летний рабочий, который упал с крыши одного из корпусов колледжа искусств, сообщили tut.by в Пинском межрайонном отделе Брестского областного управления Департамента государственной инспекции труда.
Несчастный случай произошел около 11.00 на пешеходной улице Ленина в Пинске.
Рабочий сорвался с крыши одного из корпусов колледжа искусств, где меняют кровлю.
Мужчина погиб.
Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Кроме того, специальное расследование проводят и специалисты инспекции труда.