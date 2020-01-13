Парламент Абхазии принял отставку президента Хаджимбы 13.01.2020, 18:14

Рауль Хаджимба

Вместе с Хаджимбой в отставку отправлен вице-президент Аслан Барциц.

Президент сепаратистского региона Абхазия Рауль Хаджимба вечером 12 января подписал заявление об отставке, а парламент региона 13 января официально принял его отставку. Голосование проходило в тайном режиме, "за" проголосовали 32 из 34 депутата, сообщает «Настоящее время».

Вместе с Хаджимбой в отставку отправлен вице-президент Аслан Барциц. Исполнять обязанности главы региона до новых выборов будет премьер-министр Валерий Бганба.

На вопрос, будет ли Хаджимба принимать участие во внеочередных выборах президента, сам политик 12 января ответил: "Жизнь покажет". В то же время вице-президент республики Аслан Барциц заявил, что Хаджимба не будет выставлять свою кандидатуру на новых выборах.

"Рауль [Хаджимба] не собирается баллотироваться на выборах. Но это не значит, что он будет сидеть сложа руки: он будет участвовать в политическом процессе, чтобы в стране был порядок и законность, была преемственность", - сказал он.

В самопровозглашенном регионе уже несколько дней продолжаются массовые протесты. Представители оппозиции захватили здание администрации президента, забаррикадировались в нем и требуют отставки Хаджимбы и назначения новых выборов. По их мнению, ЦИК неправильно подсчитал голоса во втором туре президентских выборов, которые прошли в сентябре 2019 года. На них Алхас Квициниа, лидер оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни"), проиграл Хаджимбе, который на тот момент был действующим главой региона.

На фоне протестов 10 января Верховный суд Абхазии принял решение о назначении в регионе новых выборов президента. На следующий день это решение поступило в ЦИК страны, а уже 12 января Центральная избирательная комиссия назначила дату досрочных выборов главы самопровозглашенной республики на 22 марта.

Ранее Хаджимба уходить в отставку отказывался, а его пресс-служба обвиняла оппозицию в "радикальных методах" политической борьбы и призывала "решать вопросы за столом переговоров". Политик после начала протестов провел встречу с российской делегацией во главе с замсекретаря Совета безопасности РФ Рашидом Нургалиевым, бывшим главой МВД РФ. Также в регион приехал советник Путина Владислав Сурков.

После встречи Хаджимбы с Нургалиевым в Абхазии по факту протестов было заведено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 206 Уголовного кодекса Республики Абхазия ("Организация и участие в массовых беспорядках, сопровождаемых погромом и уничтожением имущества").

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Абхазия, сепаратистский регион Грузии, провозгласила независимость после войны с Грузией в 1993 году. Россия последовательно поддерживала сепаратистские настроения в Абхазии, а в 2008 году, после пятидневной российско-грузинской войны признала ее независимость. Хаджимба считается в регионе пророссийским политиком, который продвигает интересы соседнего государства. При нем Россия увеличила помощь самопровозглашенной республике и по официальным, и по неофициальным каналам, а также выдала паспорта порядка 90% ее жителей.