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За счет чего белорусы могут сэкономить на коммуналке

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  • 13.01.2020, 19:17
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За счет чего белорусы могут сэкономить на коммуналке

Советы экспертов.

Суммы в квитанциях на оплату коммунальных услуг могут быть уменьшены, если поставщик услуг сделал это некачественно. Об этом рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Беларуси, пишет сайт mlyn.by.

В ведомстве пояснили — грязная вода, отсутствие электроэнергии, перебои с теплом — основные причины, по которым жировки могут «похудеть». А тем исполнителям, которые оказали услуги некачественно, грозят штрафные санкции. Такой подход будет более справедливым, объясняют в ЖКХ.

Для тех, у кого с услугами все в порядке, квартплата вырастет, но не более, чем на 5 долларов.

Также, в 2020 году в коммунальной сфере продолжат модернизовать службу «115.бел».

В 2019-м на портал поступило около трех миллионов обращений. Чаще всего люди сетовали на проблемы в электро- и водоснабжении, отоплении. Все заявки были приняты, а исполнено — 95%.

Напомним, что тарифы на услуги ЖКХ в 2020 году будут меняться дважды.

С 1 января услуги подорожали на $3,5 в эквиваленте, в том числе:

электроснабжение — на 8,9%,

газоснабжение — на 2,4%,

водоснабжение — на 12,5%,

водоотведение (канализация) — на21,4%,

капитальный ремонт — на 29,9%,

техническое обслуживание лифта — на 2,9%.

С 1 июня на $1,5 в эквиваленте повышаются тарифы на теплоснабжение (на 11,6%), что отразится на сумме платы за подогрев воды в июле, а за отопление — с начала следующего отопительного сезона.


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