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Татьяна Северинец: Мы заслужили независимость нашей великой историей

  • 13.01.2020, 19:42
Татьяна Северинец: Мы заслужили независимость нашей великой историей

В Витебске участников акции в защиту независимости Беларуси будут судить целую неделю.

Акция в защиту независимости Беларуси прошла в Витебске 29 декабря прошлого года, напоминает «Радыё Рацыя» руководитель Белорусской христианской демократии в Витебской области Татьяна Северинец:

- Страна под угрозой исчезновения, и мы решили в Витебске выйти и стать на главной площади города с призывом к независимости. Объявить, что мы - за эту независимость. Мы заслужили ее нашей многострадальной историей, и я не понимаю, как может быть иначе!

Около 15-ти жителей Витебска вышли на площадь Победы, составив из букв на бумажных листах слово «Независимость». Также люди держали бело-красно-белые флаги и несколько плакатов. С полчаса они простояли на площади «под прицелом» милицейских видеооператоров в штатском.

Сейчас милиция выясняет личности участников, и одним из первых получил повестку в суд местный активист Владимир Кийко:

- Позвонили с неизвестного номера, как оказалось, это был майор Зуев. Он спросил, был ли я на акции 29 декабря. Я сказал, что да, был. Он сообщил, что против меня возбудили административное дело, и сообщил также, что будет вызывать всех тех людей, которые были на акции.

Дела против участников акции по статье 23.34 КоАП начал отдел милиции Железнодорожного района, и в суде этого же района пройдут процессы над теми, кто выступил за независимость Беларуси.

Первые суды предназначены уже на 15 января известно также о процессах 16, 17 и 21 января. Поскольку в акции принимали участие не только известные активисты, но и простые жители Витебска, правозащитники стараются связаться с каждым, чтобы поддержать в суде.

Некоторые из участников витебской акции уже были оштрафованы за подобные мероприятия в Минске. Например, Татьяне Северинец и Елене Янушковской 9 января приговорили сразу по два штрафа, и каждая активистка должна выплатить по 1620 рублей.


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