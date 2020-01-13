10 фильмов, которые не отпускают до самого финала 13.01.2020, 19:57

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Картины с лихо закрученным сюжетом.

Фильмов, в которых концовка призвана удивлять и даже шокировать, снимают много, пишет для nv.ua Алексей Бондарев. Но вот только не многим авторам удается сделать так, чтобы шокирующий финал был еще и логичным, обоснованным и не притянутым за уши.

Хороший финал — это вишенка на торте, а не шильдик от мерседеса на запорожце. Но фильмов, в которых это действительно реализовано с умом, не так уж и много.

Вот мои самые любимые из них.

Подозрительные лица

1995 год

Режиссер — Брайан Сингер

Обычные подозреваемые (1995)

Культовый триллер о пяти бандитах, нанятых для неких целей легендарным преступником по имени Кайзер Созе, которого никто никогда не видел в лицо.

Это просто образец того, каким должен быть фильм с непредсказуемым финалом. Даже когда смотришь фильм второй и третий раз, не заметно ни одной натяжки и нестыковки.

Семь

1995 год

Режиссер — Дэвид Финчер

Знаменитый триллер, который обессмертил имя Финчера в кино. И фактически сделал Бреда Питта суперзвездой (хотя, тут, наверное, можно поспорить).

История о молодом полицейском, который вместе с опытным напарником расследует дело о маньяке, убивающем по схеме библейских грехов, сама по себе очень цепляет.

Но ее, мягко говоря, нетривиальная концовка — вот, что действительно бьет по голове со всей силы. А фраза «Что в коробке?» стала культовой.

Профессиональные критики способны часами рассуждать о том, что именно Семь знаменует начало эпохи неонуара в кино 1990-х. Я же просто скажу, что это один из самых впечатляющих фильмов, что я видел в своей жизни.

Помни

2000 год

Режиссер — Кристофер Нолан

Помни (2000)

Это история о человеке, страдающем редкой формой амнезии и разыскивающем убийцу своей жены.

Уникальный фильм, в котором действие идет в обратном порядке, т. е сначала мы видим финал истории, а в финале фильма — завязку. Таких картин в истории кино совсем немного.

Жизнь Дэвида Гейла

2002 год

Режиссер — Алан Паркер

Жизнь Дэвида Гейла (2003)

Я уже упоминал этот фильм в подборке лучших ролей Кевина Спейси. Это серьезная драма с детективной интригой. Главный герой — ярый противник смертной казни, который осужден за убийство и вот-вот должен быть казнен. Журналистке, которая приехала взять у него интервью, предстоит понять его мотивы. Концовка — как обухом по голове.

Таинственная река

2003 год

Режиссер — Клинт Иствуд

Таинственная река (2003)

Возможно, лучший фильм в длинной карьере Клинта Иствуда как режиссера. Напряженная драма о возмездии и правосудии. О связи между детством и взрослой жизнью, которая всегда незримо сопровождает все, что мы делаем.

Тут, кстати, просто изумительные актерские работы (Шон Пенн и Тим Роббинс).

Престиж

2006 год

Режиссер — Кристофер Нолан

Этот фильм вообще входит в число моих самых любимых за всю историю кино. И считаю его лучшим фильмом Нолана.

История о противостоянии двух фокусников викторианской эпохи представляет собой драматичный детектив с элементами фантастики и совершенно непредсказуемым финалом.

В отличие от романа Кристофера Приста, по которой поставлен фильм. В книге писатель проговаривается о главном секрете истории уже в середине повествования.

Пожары

2010 год

Режиссер — Дени Вильнев

Это детективная история о женщине, которая умирая, завещает своим детям найти их отца и брата. Дети отправляются из Канады в Израиль, где выросла их мать, и шаг за шагом приближаются к шокирующей правде.

Откровенно говоря, не могу вспомнить, когда еще у меня был такой же шок после просмотра фильма. Концовка совершенно непредсказуема.

Олдбой

2003 год

Режиссер — Пак Чхан Ук

Это второй фильм трилогии Пака Чхан Ука о мести. Но годы спустя я уже с трудом помню первую и последнюю части трилогии, хотя смотрел их когда-то.

Зато Олдбоя я не забуду никогда.

Это — жесткий триллер о человеке, которого по необъяснимым причинам продержали в частной тюрьме 15 лет, а затем внезапно выпустили. Пытаясь разобраться в том, что с ним произошло и почему, он приходит к неожиданной и шокирующей развязке.

Чарующе страшный фильм с очень сильным финалом, который просто невозможно забыть.

Но ни в коем случае не смотрите американский римейк 2013 года — это полный трэш.

Кожа, в которой я живу

2011 год

Режиссер — Педро Альмодовар

Кожа, в которой я живу (2011)

Психологический триллер о пластическом хирурге, который тайно держит в своем доме молодую женщину, над которой проводит эксперименты. Перед зрителем постепенно раскрывается история ее появления в доме врача.

Альмодовар снял много хороших фильмов, и это — безусловно, один из них.

Пленницы

2013 год

Режиссер — Дени Вильнев

Пленницы (2013)

Триллер об отце пропавшей девочки, который видит бессилие полиции и решает взять расследование в свои руки.

Блестящий дуэт Хью Джекмана и Джейка Гилленхола. Еще один фильм Вильнева, от которого я в восторге.