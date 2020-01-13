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Минчане слышали сирену в районе ТЭЦ-4

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  • 13.01.2020, 20:59
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Минчане слышали сирену в районе ТЭЦ-4

Что это было?

Вечером 13 января минчане стали сообщать в редакцию tut.by, что слышали сирену в районе ТЭЦ-4 в Минске (Фрунзенский район). Что это было, рассказали в РУП «Минскэнерго».

В «Минскэнерго» сообщили, что сирена сработала самопроизвольно.

«13.01.2020 в 19.05 на ТЭЦ-4 самопроизвольно сработала сирена П-164 системы оповещения при чрезвычайных ситуациях. По прошествии 1 минуты сирена П-164 отключена персоналом ТЭЦ-4 с уведомлением МЧС. Нарушений в работе оборудования ТЭЦ-4 не выявлено», — сказано в сообщении.

Там уточнили, что энергосистема города работает в штатном режиме без сбоев.


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