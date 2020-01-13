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За четыре года Киев смог войти в сотню самых умных городов мира

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  • 13.01.2020, 21:06
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За четыре года Киев смог войти в сотню самых умных городов мира

На это повлияло развитие smart city технологии.

В 2019 году Киев занял 92-е место в рейтинге самых технологичных городов мира. Результаты показало общее исследование Обсерватории Smart City Центра мировой конкурентоспособности IMD и Сингапурского университета технологий и дизайна, пишет nv.ua.

Место в сотне лучших украинская столица обеспечила себе меньше чем за пять лет после того, как начала развивать smart city технологии, сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

«За четыре года Киев с нуля создал необходимую IТ-инфраструктуру и первым в Украине запустил ряд электронных сервисов для горожан. Мы проложили более 1200 километров оптоволоконной сети, компьютеризовали социальные объекты и установили более 7000 камер видеонаблюдения. С помощью современных технологий мы совершенствуем безопасность, транспорт и услуги в городе. Инновации помогают власти вести деятельность более эффективно и прозрачно и предоставляют инструмент воздействия жителей Киева на его развитие», — прокомментировал Юрий Назаров.

Всего в Киеве насчитывается более 40 smart city-проектов в направлениях прозрачности деятельности власти, электронной демократии, безопасности, ЖКХ и транспорта. Впервые в Украине в 2019 году именно Киев запустил приложение Kyiv Smart City — воплощение концепции «город в смартфоне». Мобильное приложение разработали ІТ-специалисты Департамента информационно-коммуникационных технологий с целью объединить все городские услуги в одной платформе и сделать их использование доступными с помощью смартфона.

Благодаря развитию е-направления в деятельности власти внедрен электронный документооборот, который обеспечил быстрое взаимодействие между подразделениями и предприятиями КГГА и сэкономил тонны бумаги для печати документов. В сфере электронной демократии Киев первым в Украине принял Общественный бюджет, благодаря которому победителями стали более 1300 проектов развития города. Благодаря инновационным технологиям в направлении безопасности Киев вошел в 50 городов, наиболее покрытых камерами видеонаблюдения. Видеонаблюдение помогло стражам порядка снизить уровень преступлений в местах, где установлены камеры. Если в 2016 году совершено в среднем 17 грабежей в сутки, то в 2019-м — уже 5.

Жилищно-коммунальное хозяйство города тоже использует smart city-инструменты: киевляне оплачивают коммунальные услуги онлайн и могут отслеживать работу коммунальной техники в режиме реального времени. Наибольшее влияние е-технологий ощущает система общественного транспорта. Более 1300 автобусов, троллейбусов и трамваев оснащены GPS-трекерами для мониторинга их движения. Ежедневно киевляне порядка 300 000 раз пользуются электронным билетом, чтобы без очередей и наличных средств пользоваться любым видом общественного транспорта.

«В 2020 году столица продолжит развивать направление smart city. Киев применяет возможности Big data, искусственного интеллекта и Blockhain-технологии для создания комфортной городской среды. Также среди наших приоритетов — усовершенствование города в смартфоне. Приложение Kyiv Smart City пополнится новыми разделами и сервисами: е-демократия, медицина, 1551, детский садие, домашние питомцы и др.», — рассказал Юрий Назаров.


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