ЧЕ-2020 гандбол: белорусы выигрывают у черногорцев 6 мячей после первого тайма 13.01.2020, 21:11

Для выхода в основной раунд команде Юрия Шевцова достаточно не проиграть.

Белорусы играют с черногорцами в матче заключительного тура предварительного раунда чемпионата Европы-2020 по гандболу. Для выхода в основной раунд команде Юрия Шевцова достаточно не проиграть, пишет pressball.by. Отметим, что после первого тайма белорусы выигрывают у черногорцев 6 мячей.

ЧЕРНОГОРИЯ — БЕЛАРУСЬ (перерыв)

ГРАЦ. "Штадтхалле Грац". Начало — в 20.15.

Судьи — Йорум, Клевен (Норвегия).

ЧЕРНОГОРИЯ: Миюшкович, Симич; Анджелич, Бакич, Чавор, Грбович, Канкараш, Ласица, Липовина, Радович, Шевальевич, Ф.Вуйович, С.Вуйович, Б.Вуйович, Божович, Лазович.

БЕЛАРУСЬ: Солдатенко, Мацкевич; Бровко, Кулеш, Шилович, Пуховский, Никуленков, Шумак, Юринок, Баранов, Лукьянчук, Подшивалов, Королек, Вайлупов, Бохан, Гайдученко.

ГРУППА "А": Хорватия — 4 очка (2 игры), БЕЛАРУСЬ — 2 (2), Черногория — 2 (2), Сербия — 0 (2).

Оставшиеся поединки. 13.01. Черногория — БЕЛАРУСЬ (20.15). Сербия — Хорватия (22.30)

Отметим, что вчера, 12 января, тренерский штаб белорусской сборной провел тимбилдинг для игроков. Вся команда выбралась в горы, где в непринужденной обстановке пообщалась, пережила неудачу игры с хорватами и настроилась на предстоящий матч со черногорцами. Ребята провели пару часов на открытом воздухе, попили кофе, поиграли в "Угадайку", а самые отважные даже спустились с горы по трубе. Кстати, Александр Подшивалов установил новый рекорд спуска — 31,1 секунда, при средней скорости 3,6 м/с.