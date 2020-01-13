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Минфин США: Доходы Ирана от продажи нефти упали на 95%

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  • 13.01.2020, 21:27
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Минфин США: Доходы Ирана от продажи нефти упали на 95%

Америка оценила эффект от санкций против Ирана.

Американские санкции снизили доходы Ирана от экспорта нефти более чем на 95%, заявил глава Минфина США Стивен Мнучин в эфире Fox News 12 января. Об этом пишет отраслевое издание enkorr (перевод — liga.net).

Значительная доля оставшегося иранского нефтяного экспорта, по его словам, сейчас приходится на Китай.

Мнучин добавил, что обсуждал вопрос иранского нефтеэкспорта с представителями КНР, и китайские госкомпании уже отказались от поставок из Ирана. Сейчас Соединенные Штаты пытаются добиться полного прекращения поставок иранской нефти в Китай.

Напомним, утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада (Ирак). В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

В ответ Исламская республика Иран в ночь на 8 января обстреляла баллистическими ракетами расположенную на территории Ирака американскую военную базу. В США заявили, что во время атаки никто не пострадал, и сообщили о намерении ввести дополнительные санкции против страны.

Также утром 8 января иранские военные сбили самолет украинской авиакомпании МАУ. Все 176 человек, которые находились на борту, погибли. Изначально Иран настаивал, что Boeing 737 потерпел крушение из-за неисправности двигателя. Спустя 3 дня, 11 января, власти Ирана признали, что сбили самолет "по ошибке".


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