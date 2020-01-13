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В Беларуси вертикальщики получают должности, а предприятия закрываются

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  • 13.01.2020, 21:42
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В Беларуси вертикальщики получают должности, а предприятия закрываются

Правда про то, как председатели относятся к хозяйствам и предприятиям.

Недавно председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов представил в Ошмянах нового главу района Владислава Гершгорина, который до этого в Слонимском райисполкоме координировал работу по развитию и выполнению основных направлений социально-экономического развития Слонимского района, передает «Радыё Рацыя».

По словам Владимира Кравцова, Гершгорин зарекомендовал себя «квалифицированным специалистом», который «обладает организаторскими способностями» и умеет «добиваться поставленной цели».

Пока Владислава Гершгорина назначали на новую должность, в Слонимском районе ликвидировали РУСП "Новодевятковичи". Сельское хозяйство оказалось банкротом. Теперь его хотят продать на аукционе за 7 миллионов рублей. Правда, при условии, что тот, кто "Новодевятковичи" купить, должен «сварить» 130 рабочих мест в течение года, а также должен созранить деятельность по производству сельскохозяйственной продукции.

Пока Владислава Гершгорина назначали на новую должность, экономический суд Гродненской области рассмотрел материалы о признании Слонимской СПМК-64 банкротом. Передвижная механизированная колонна-64 позаимствовала кредиторам более 650 тысяч рублей. Предприятие быстро ликвидируют. И таких примеров, не только по Слонимскому району, а по всей Беларуси можно привести много.

Вот вам и «динамичное экономическое развитие» одного Слонимского района, за которое отвечал Гершгорин, и который сегодня уже возглавляет Ошмянский район.


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