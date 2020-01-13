Сборная Беларуси разгромила команду Черногории и вышла в основной раунд ЧЕ-2020 4 13.01.2020, 21:57

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Белорусские гандболисты выиграли со счетом 36:27.

Сборная Беларуси вышла в основной раунд чемпионата Европы-2020. В заключительном матче предварительного раунда белорусы не оставили шансов команде Черногории — 36:27, пишет «Прессбол».

Команда Юрия Шевцова шагнула в следующую стадию без бонусных очков. Среди возможных соперников — команды Австрии, Чехии, Северной Македонии, Германии, Испании и Нидерландов. Матчи основного раунда пройдут 16, 18, 20 и 22 января в Вене.

ЧЕРНОГОРИЯ — БЕЛАРУСЬ — 27:36 (11:17)

ГРАЦ. "Штадтхалле Грац". Начало — в 20.15.

Судьи — Йорум, Клевен (Норвегия).

ЧЕРНОГОРИЯ: Миюшкович, Симич; Анджелич, Бакич, Чавор, Грбович, Канкараш, Ласица, Липовина, Радович, Шевальевич, Ф.Вуйович, С.Вуйович, Б.Вуйович, Божович, Лазович.

БЕЛАРУСЬ: Солдатенко, Мацкевич; Бровко, Кулеш, Шилович, Пуховский, Никуленков, Шумак, Юринок, Баранов, Лукьянчук, Подшивалов, Королек, Вайлупов, Бохан, Гайдученко.

ГРУППА "А": Хорватия — 4 очка (2 игры), БЕЛАРУСЬ — 4 (3), Черногория — 2 (3), Сербия — 0 (2).