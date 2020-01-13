Матери вышли на протесты в Нур-Султане 1 13.01.2020, 22:10

Причина — обещанные властями пособия.

Несколько десятков казахстанских матерей утром 13 января устроили акцию протеста в Нур-Султане, требуя выплатить им обещанное пособие в 21 тысячу тенге (около $55) на каждого ребенка вне зависимости от количества детей, сообщает «Настоящее время».

Сначала матери пришли в Министерство труда и социальной защиты населения, а затем направились к резиденции президента Казахстана, чтобы потребовать встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым. На подходе к зданию администрации президента путь женщинам перегородило спецподразделение полиции, которое не пустило женщин к чиновникам.

О задержанных СМИ пока ничего не сообщают.

В Казахстане с февраля прошлого года продолжаются протесты многодетных семей, в которых в основном участвуют женщины. Сотни женщин много раз пикетировали административные здания и добивались встреч с чиновниками. Они требовали повысить им государственные пособия на детей и дать социальные квартиры, а также ввести льготы для многодетных семей.

Но большинству матерей от чиновников так ничего добиться не удалось: чиновники лишь принимали у них заявления на социальную помощь, но реальных денег не выдавали. Меры соцподдержки, которые власти Казахстана рекламировали (повышение адресной социальной помощи, частичное списание беззалоговых потребительских кредитов, строительство арендного жилья для нуждающихся), как утверждают матери, до реальных адресатов также не доходили.

Нынешние протесты связаны с тем, что матери считают новым обманом чиновников. Осенью прошлого года на фоне массовых протестов власти Казахстана сначала увеличили выплаты для нуждающихся семей – до той самой суммы в 21 тысячу тенге на каждого члена семьи. Эта сумма была обещана всем семьям, в которых доход не дотягивал до 70% прожиточного минимума.

Но после этого, в конце года в Казахстане были приняты совсем другие поправки к законодательству о социальном обеспечении. Теперь закон требует от малообеспеченных семей раз в квартал подтверждать право на получение адресной социальной помощи, а всех трудоспособных членов таких семей обязывает участвовать в "мерах занятости", по сути, – в малооплачиваемых работах. Также, согласно новому закону, семьи, в которых четверо и более детей, будут получать не по 21 тысячу тенге, а в среднем лишь по 11 тысяч тенге на ребенка. При этом максимальная величина совокупного пособия на семью составит лишь 74 тысячи тенге (около $200), вне зависимости от количества детей.