Как белорусам слетать из Минска в Варшаву и обратно за 99 евро

Как белорусам слетать из Минска в Варшаву и обратно за 99 евро1
- 13.01.2020, 22:22
Купить билеты можно до 21 января.
LOT проводит распродажу билетов на год вперед и предлагает билеты со скидками из Минска и Варшавы в Польшу, Азию и Америку, сообщает сайт tio.by.
Купить билеты можно до 21 января, отправиться в путешествие - с 10 февраля до 27 декабря 2020 года.
Некоторые направления и цены из Минска туда-обратно:
Варшава — 99 евро
Вроцлав, Гданьск, Краков — 119 евро
Шри-Ланка — 499 евро;
Дели — 459 евро
Полный список направлений с ценами опубликован на сайте.
Некоторые цены из Варшавы туда-обратно:
Цюрих/Будапешт от 299 злотых (70 евро);
Подгорица от 349 злотых (82 евро);
Задар/Белград/София/Бухарест от 359 злотых (84 евро);
Торонто от 1799 злотых (424 евро);
В стоимости билетов: на рейсах в Европу: питание и ручная кладь, в Азию и Америку: питание, ручная кладь и багаж.