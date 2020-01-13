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Как белорусам слетать из Минска в Варшаву и обратно за 99 евро

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  • 13.01.2020, 22:22
Как белорусам слетать из Минска в Варшаву и обратно за 99 евро

Купить билеты можно до 21 января.

LOT проводит распродажу билетов на год вперед и предлагает билеты со скидками из Минска и Варшавы в Польшу, Азию и Америку, сообщает сайт tio.by.

Купить билеты можно до 21 января, отправиться в путешествие - с 10 февраля до 27 декабря 2020 года.

Некоторые направления и цены из Минска туда-обратно:

Варшава — 99 евро

Вроцлав, Гданьск, Краков — 119 евро

Шри-Ланка — 499 евро;

Дели — 459 евро

Полный список направлений с ценами опубликован на сайте.

Некоторые цены из Варшавы туда-обратно:

Цюрих/Будапешт от 299 злотых (70 евро);

Подгорица от 349 злотых (82 евро);

Задар/Белград/София/Бухарест от 359 злотых (84 евро);

Торонто от 1799 злотых (424 евро);

В стоимости билетов: на рейсах в Европу: питание и ручная кладь, в Азию и Америку: питание, ручная кладь и багаж.


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