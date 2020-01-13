Заработок в 65 рублей в месяц и колбаса в подарок 1 13.01.2020, 22:30

Как белорусам платят в пять раз минимальнее минимального.

Оказывается, так тоже было можно. В пять раз минимальнее минимального. Именно столько заплатили работникам предприятия «Полесское» в Светлогорском районе, пишет gazetaby.com.

«Белсат» опубликовал расчетный лист сотрудника одного из цехов предприятия. Так, за двадцать рабочих дней декабря работникам заплатили всего… 65 рублей.

По словам собеседника, примерно такие же низкие зарплаты получили и другие работники цеха.

Как нетрудно посчитать, зарплата некоторых работников «Полесского» оказалась в пять раз ниже минимальной (сегодня она составляет 330 рублей). То есть, минимальнее минимальной — вопреки всем законам математики и здравого смысла.

Как можно прожить на 65 рублей в месяц, работникам не рассказали.

Наверное, картина заботы нашего социально ориентированного государства была бы неполной, если бы в расчетном листке не оказался еще один пункт — «подарки».

— Ко Дню колхоза им подарили колбасы, которых они не просили, а в расчетных – высчитали стоимость «подарков», — рассказал собеседник. — Так что это за подарки, если они сами за них и заплатили?

Пожалуй, это все, что нужно знать о «стране для жизни».

Хотя нет, есть еще кое-что. Когда директора предприятия Виктора Бусла спросили, как так произошло, он отказался говорить о финансовой стороне вопроса и в ответ поинтересовался у журналистов:

— Давайте конкретно: кто вам этот расчетный листок прислал? Фамилия?!

В общем, берите свои 65 рублей и не тявкайте! Потому как может и этого не оказаться. А чтобы не говорили, что государство обрекает на голодную смерть, колбаса в «подарок» на целых 20 рублей — с такими зарплатами вы вряд ли себе сами купите.