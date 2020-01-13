Под Копылем прошел уникальный обряд из списка ЮНЕСКО
- 13.01.2020, 22:56
Обряд берет свое начало еще в 18-ом веке.
В деревне Семежево прошел уникальный белорусский народный обряд «Рождественские цари», который внесен в список нематериального культурного наследия UNESCO, передает «Белсат».
Обряд берет свое начало еще в XVIII в., когда в Новогоднюю ночь по старому стилю солдаты ходили по деревне с зажженными свечами и колядовали.
В советское время обряд был под запретом и возродили его только в 1996 году.