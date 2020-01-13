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Под Копылем прошел уникальный обряд из списка ЮНЕСКО

  • 13.01.2020, 22:56
Под Копылем прошел уникальный обряд из списка ЮНЕСКО
фото: Sputnik

Обряд берет свое начало еще в 18-ом веке.

В деревне Семежево прошел уникальный белорусский народный обряд «Рождественские цари», который внесен в список нематериального культурного наследия UNESCO, передает «Белсат».

Обряд берет свое начало еще в XVIII в., когда в Новогоднюю ночь по старому стилю солдаты ходили по деревне с зажженными свечами и колядовали.

В советское время обряд был под запретом и возродили его только в 1996 году.


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