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Беларусь значительно снизила квоту на предоставление статуса беженцев

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  • 14.01.2020, 8:16
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Беларусь значительно снизила квоту на предоставление статуса беженцев
Фото: РИА Новости/Геннадий Мельник

Новую квоту распределили по областям.

В 2020 году статус беженца в Беларуси могут получить на 200 человек меньше, чем в прошлом году. Постановление МВД о распределительных квотах опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

На 2020 год МВД устанавливает следующие распределительные квоты регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища:

Брестская область — 120 человек;

Витебская область — 150 человек;

Гомельская область — 150 человек;

Гродненская область — 90 человек;

Минская область — 110 человек;

Могилевская область — 80 человек.

Статус беженца в 2020 году смогут получить 700 человек.

Напомним, в 2019 году статус беженца могли получить 900 человек, в 2018-м — 800 человек. Больше всего беженцев Беларусь была готова принять в 2016 и 2015 годах — по 1200 человек ежегодно. В 2013 и 2014 квоты были намного меньше — 220 человек.


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