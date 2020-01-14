«Кузя-2»: «Новый» российский авианосец построят по лекалам СССР 18 Олег Чеславский, «Обозреватель»

14.01.2020, 9:08

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В РФ не осталось ни одного НИИ, способного создать что-то новое?

Догнивающая красная империя все еще могла производить инвалидов. Россия уже не способна даже на это! Мало кто знает, но разительный рост или даже сказать взрыв научной исследовательской мысли произошел в России (СССР) после того, как из Германии в виде трофеев были вывезены целые институты ученых.

Немецкие изобретатели и дизайнеры стали основой для построения очередной версии красной империи, живущей лишь для того, чтобы захватить мир. Вот только люди не вечны. И вместе с тем, как они начали отходить в мир иной, начала дохнуть и передовая советско-российская наука.

Собственно, по этой и не по какой другой причине, сегодня в России способны лишь тиражировать достижения прошлого, уродуя их модернизацией, или строить новое по лекалам, разработанным немцами.

В справедливости моих слов вы можете лишний раз убедиться, ознакомившись с новостью о том, что первый авианосец в РФ построят с учетом чертежей советского «Ульяновска».

«Москва, 13 января. (ТАСС). Техническая документация по разработанному в СССР и не достроенному тяжелому атомному авианосцу «Ульяновск» будет использоваться при создании первого российского авианосца. Об этом сообщили ТАСС два источника в судостроительной отрасли.

Технический проект, а также документация, по которой на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве велась в конце 80-х и начале 90-х годов прошлого века постройка «Ульяновска», будут использованы при создании нового авианосца», — сказал один из собеседников агентства.

Другой источник в отрасли подтвердил, что «при разработке нового авианосца можно использовать рабочую конструкторскую документацию по корпусу «Ульяновска», а также по его общекорабельным системам».

В ВМФ России ранее заявляли, что планируют получить авианосец с атомной энергетической установкой к концу 2030 года.

Тяжелый атомный авианосец проекта 1143.7 «Ульяновск» был разработан в Невском ПКБ и заложен на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве в ноябре 1988 года. Строительство авианосца прекратилось с распадом СССР в 1991 году, к концу 1992 года частично сформированный корпус корабля был разобран на металл.

Понимаете?

В России нет ни одного НИИ, способного создать что-то новое! В стране просто нет инженеров. Вот и используют старые чертежи эпохи СССР.

Олег Чеславский, «Обозреватель»