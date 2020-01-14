Никита Вайлупов — о победе над черногорцами: Мы счастливы 14.01.2020, 9:12

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Никита Вайлупов

Белорусский гандболист отметил, что победа далась не легко.

Гандболист сборной Беларуси Никита Вайлупов прокомментировал победу над черногорцами (36:27), которая принесла команде путевку в основной раунд чемпионата Европы-2020, сообщает pressball.by:

— Довольны, что победили сегодня. Это было нелегко, выдалась очень тяжелая игра. Мы старались не терять концентрации в атаке и в обороне. Поздравляю нашу команду, наш тренерский штаб. Мы счастливы.