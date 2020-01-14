Черное золото: какой растворимый кофе оказался самым вкусным 6 14.01.2020, 9:20

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Журналисты провели эксперимент.

Цена растворимого кофе высока. Сто граммов могут стоить как килограмм обжаренных кофейных зерен. Однако, несмотря на такую стоимость, его покупают, причем есть люди, которые признают только этот вид кофе. Растворимый. «МК-Эстония» попробовала, что такого спрятано в этих баночках, раз люди готовы столько платить.

Растворимый кофе, безусловно, удобен. В условиях, когда нет возможности сварить нормальный напиток, именно растворимый может спасти жизни. Например, многие пациенты больниц жалуются на качество напитка, который под видом кофе приносят в палаты. Не остается ничего другого, как покупать растворимый.

Этот кофе незаменим в походах, да и вообще в любых условиях, где нет возможности спокойно заняться приготовлением любимого напитка. А еще растворимый кофе отлично используется в кулинарии — например, добавляется в кремы. В итоге получается выраженный кофейный вкус. Так что, хоть зачастую вкус растворимого кофе не сильно напоминает оригинал, он порой оказывается незаменимым.

Обесценивание ценностей

Технология приготовления растворимого кофе очень непроста. Отсюда и такая стоимость. Ведь, грубо говоря, сначала кофе нужно сварить, потом высушить и приготовить порошок. Если усложнить, то приготовить растворимый кофе можно тремя способами.

Первый — самый дешевый. Кофейный экстракт распыляют под давлением горячего воздуха. Получается мелкий кофейный порошок, который многие помнят еще по СССР — знаменитые круглые жестяные банки с индийской вязью. Тогда напиток приравнивался к золоту, охранялся тщательно и подавался к столу исключительно по праздникам. Сейчас это самое дешевое, что есть на рынке, и вкус его далек от идеала.

Второй способ — гранулирование. Кофейные зерна вымачивают в специальных растворах до образования пористых гранул. Эти гранулы очень забавной формы, похожи на сухие завтраки из взорванной пшеницы.

Третий вариант приготовления считается самым лучшим. Молотые зерна кофе обезвоживаются в вакууме до образования кристаллов. Гранулы выглядят как мини-айсберги — такие же угловатые, на сколах немного поблескивают. Такой способ называется сублимированным и является самым дорогим. Считается, что именно сублимированный растворимый кофе по вкусу максимально приближен к оригиналу.

Арабика vs робуста

Очень важно знать, из какого сырья приготовлен растворимый кофе. К сожалению, производители могут добавлять туда что угодно, вплоть до овса и гороха. Но, к счастью, большая часть предприятий слишком бережет свою репутацию и избегает добавлять в кофе что-либо, кроме кофе. Но тут есть небольшие нюансы. Ведь даже обычный кофе далеко не всегда состоит из 100-процентной арабики. Очень часто арабику, имеющую очень мягкий и нежный вкус, разбавляют сортом ”робуста” — горький и крепкий кофе. Смешанная с арабикой в небольших количествах робуста дает очень интересные бленды. Но чистую робусту, например, пить сможет далеко не каждый — это сложно назвать кофе. Однако в растворимый может пойти любой сорт, и никто вам об этом не скажет. Редкий производитель утруждается тем, что указывает на этикетке сорт кофе, из которого приготовлены гранулы, а также процент содержащегося кофеина. В норме кстати, 3–5%. По факту лишь одна фирма обозначила эти цифры на этикетке своего продукта.

30 секунд

Что еще отличает хороший растворимый кофе? К сожалению, это можно проверить, лишь открыв банку. Хороший аромат — выраженный, кофейный — очень важен. Гранулы должны быть примерно одного размера, не рассыпавшиеся в труху.

Следующая проверка — в скорости растворения. С кипятком обычно проблем нет ни у одного напитка. Но в холодной воде, например, растворяется далеко не каждый вид кофе. По правилам, качественные гранулы растворяются в холодной воде за 30 секунд. По факту все придется проверять на личном опыте. И лишь убедившись в том, что соблюдены все требования, можно переходить к главному — заварить напиток и проверить его на вкус.

Кстати, если кто не знает, то растворимый кофе не надо заваривать крутым кипятком. Также его не надо варить. Достаточно очень теплой воды — напиток готовится за доли секунды и не отличается какой-либо сложностью в приготовлении. Остальное уже дело восприятия дегустатора. Кому-то нравится горечь, кто-то ищет выраженный вкус кофе. Ну а мы пробуем девять разных образцов и ищем самый совершенный.

Оцениваем аромат, растворение в холодной воде, качество напитка и информативность упаковки — важно знать сорт кофе, процент кофеина. Заодно указываем тип приготовления (он не оценивается).

Nescafe Gold

5,79€/100 г (57,9€/кг)

Аромат: Выраженный, кофейный.

Растворение: Отлично.

Вкус напитка: Приятный, кофейный.

Информативность упаковки: Самая информативная.

Тип приготовления: Сублимированный.

Оценка: 4/4

Комментарий: самая информативная упаковка. Указано содержание арабики, процент кофеина (3%), способ приготовления. Гранулы красивые и аккуратные, аромат самый кофейный из всех образцов. Вкус также очень порадовал — для любителей настоящего кофе это один из лучших заменителей. Конечно, не идеально, но на фоне других достаточно терпимо. Цена у него самая высокая, это расстраивает.

Monte Pero

4,65€/100 г (46,5€/кг)

Аромат: Чем-то жженым.

Растворение: С остатком.

Вкус напитка: Кофейный.

Информативность упаковки: Неинформативно.

Тип приготовления: Сублимированный.

Оценка: 1/4

Комментарий: Кофе пахнет странно. Получился достаточно водянистым — при том, что каждый образец готовился по единому стандарту. На вкус так себе, чем-то напоминает кофе из кофеварки с фильтром, в которой готовый напиток часами может стоять в стеклянной колбе. Не восторг. Балл оставили за вкус, остальное сомнительно.

Selection by Rimi (Brasil)

3,99€/100 г (39,9€/кг)

Аромат: Слабо-кофейный.

Растворение: Немного гранул осталось.

Вкус напитка: Неплохо.

Информативность упаковки: Наполовину, указан сорт кофе.

Тип приготовления: Сублимированный.

Оценка: 2,5/4

Комментарий: По полбалла оставили за аромат и информативность упаковки, еще балл получил вкус. Напиток неплохой, имеет достаточно выраженный вкус кофе. В холодной воде растворился не до конца, но и не так, чтобы уж очень критично.

I love ECO

4,69€/100 г (46,9€/кг)

Аромат: Очень слабый.

Растворение: Хорошо.

Вкус напитка: Невкусно.

Информативность упаковки: Неинформативно.

Тип приготовления: Неизвестно.

Оценка: 1/4

Комментарий: Балл остался за растворение в холодной воде. Остальное вообще не впечатлило. Очень горький, вкуса нет, аромат плохой. И в довершение очень плохая крышка — она не завинчивается и готова слететь в любой момент.

Jacobs

2,79€/100 г (27,9€/кг)

Аромат: Приятный, кофейный.

Растворение: Хорошо.

Вкус напитка: Неплохой.

Информативность упаковки: Неинформативна.

Тип приготовления: Сублимированный.

Оценка: 3/4

Комментарий: Найти какую-либо информацию на банках с растворимым кофе невозможно. Это обидно, потому что стоит кофе очень дорого. Этот образец порадовал практически всем. Во вкусе имеется легкая кислинка, что позволяет предположить, что в бленд были добавлены и зеленые зерна кофе. Балл снят за отсутствие информации. На фоне остальных очень неплохой образец по адекватной цене.

Tchibo

4,15€/100 г (41,5€/кг)

Аромат: Кофе ощущается.

Растворение: Отлично.

Вкус напитка: Почти кофе.

Информативность упаковки: Неинформативна.

Тип приготовления: Сублимированный.

Оценка: 2/4

Комментарий: Неплохой конкурент Jacobs, но показалось, что вкус все же немного недотягивает до кофейного. Однако сам по себе образец очень даже неплохой, пить можно. С молоком должно быть вообще неплохо.

Rimi

1,89€/100 г (18,9€/кг)

Аромат: Нет.

Растворение: Осадок.

Вкус напитка: Достаточно кофейный.

Информативность упаковки: Неинформативно.

Тип приготовления: Не указан.

Оценка: 1/4

Комментарий: Балл оставлен за вкус. У этого кофе очень забавные гранулы — их вид позволяет предположить, что это как раз гранулированный кофе. Внешний вид довольно непрезентабельный и, если честно, пробовать было страшновато. Однако вкус оказался вполне терпимым, и кофе имеет право на существование.

Aroma Gold

2,79€/100 г (27,9€/кг)

Аромат: Слабый.

Растворение: Отлично.

Вкус напитка: Так себе.

Информативность упаковки: неинформативна.

Тип приготовления: Сублимированный.

Оценка: 2/4

Комментарий: По полбалла сняты за аромат и вкус, еще балл — за неинформативную этикетку. Сам кофе ничем не порадовал. Вкуса как такового нет, горчит. Банка закрывается плохо — крышку с первого раза не завинтить.

Mövenpick

3,99€/100 г (39,9€/кг)

Аромат: Есть.

Растворение: Растворился.

Вкус напитка: Невкусно.

Информативность упаковки: Неинформативна.

Тип приготовления: Сублимированный.

Оценка: 3/4

Комментарий: Балл сняли за отсутствие информации. Но наличие остальных плюсов все равно не делает этот напиток лучше. На баночке написано ”эспрессо” — то есть кофе должен быть крепким. На деле оказался вообще невыраженный напиток черного цвета, водянистый и совсем невкусный.