Защитник независимости Литвы: У Беларуси это еще впереди 1 14.01.2020, 9:35

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Фото: E. Blaževič/LRT

Демократизация нашей страны наступит неизбежно.

Вчера литовцы отметили День защитников свободы – в честь героев, которые 29 лет назад в Вильнюсе защищали телебашню и телевизионный центр независимой Литвы от советских войск, сообщает «Белсат».

В результате военной интервенции, которую приказал совершить Михаил Горбачев, погибли 14 защитников литовской независимости, еще 700 человек были ранены.

Январь 1991 года. В столицу Литвы, которая уже 10 месяцев как провозгласила свою независимость, входят советские войска, которые штурмуют административные здания.

«Напали на Дом печати, там первого нашего парня ранили, сквозная пулевая 11 января и мы поняли, что здесь добром не кончится», – вспоминает Антанас Клюнка, участник стражи парламента Литвы в 1991 года.

Поддерживали независимость Литвы и белорусы. На тогдашних кадрах манифестаций на улицах Вильнюса можно увидеть бело-красно-белые флаги. Вчера президент Литвы Гитанас Науседа наградил 11 украинцев, которые принимали участие в защите Верховного Совета в Вильнюсе. Среди них один белорусского происхождения - Ростислав Михеенко.

«Через столько лет литовское государство вспомнило о нас, считает нас своими полноценными защитниками, друзьями. Конечно, это приятно», — прокомментировал это событие Ростислав Михеенко.

В свою очередь депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предполагает: «Для Беларуси это еще впереди. Ведь демократизация страны - это неизбежно. Как то пойдет - другой вопрос. Если это произойдет, для меня также вторичный вопрос».

Подробнее смотрите в видеосюжете «Белсата».