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Помпео: США возобновляют стратегию сдерживания Ирана, России и Китая

  • 14.01.2020, 9:51
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Помпео: США возобновляют стратегию сдерживания Ирана, России и Китая
Майк Помпео

Глава Госдепа выступил в Гуверовском институте при Стэнфордском университете.

Ликвидация Касема Сулеймани, одного из руководителей Корпуса стражей исламской революции является частью более широкой стратегии сдерживания противников Соединенных Штатов. Объектами этой стратегии также являются Россия и Китай, заявил в понедельник Госсекретарь США Майк Помпео, сообщает Радио Свобода.

В понедельник Майк Помпео выступил в Гуверовском институте при Стэнфордском университете с речью "Восстановление политики сдерживания: иранский пример". Она была сосредоточена на том, что он назвал стратегией администрации по установлению "реального сдерживания" Ирана. Эта политика, по его словам, заменила ранее существовавший подход со стороны республиканцев и демократов, который поощрял "злонамеренную деятельность" Тегерана. "Противник должен понимать, что мы не только располагаем возможностями заставить его заплатить цену за его действия, но мы в действительности готовы это сделать", - заявил Помпео. Он подверг критике администрацию Барака Обамы, заключившее в 2015 году так называемое ядерное соглашение с Ираном, которое, по его словам, придало смелости Тегерану.

Согласно Госсекретарю США Майку Помпео, объектом стратегии сдерживания является не только Иран. Он упомянул поставки Украине боевого оружия, денонсацию Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности и испытания американских ракет средней дальности как часть этих стратегических усилий в отношении России. США также расширили масштабы военно-морских учений в Южно-Китайском море в ответ на милитаризацию Китаем островов, чья принадлежность оспаривается разными странами. "Мы восстанавливаем значение понятия сдерживание", - подчеркнул Помпео.


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