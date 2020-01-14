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Кто будет платить введенный Минском налог на транзит нефти и нефтепродуктов?

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  • 14.01.2020, 9:56
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Кто будет платить введенный Минском налог на транзит нефти и нефтепродуктов?

Появился полный текст документа.

В конце минувшей недели Лукашенко подписал указ, согласно которому вводится экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси и увеличен для владельцев трубопроводов налог на прибыль до 50%. Это следовало из сообщения пресс-службы правителя. В полночь 14 января на Национальном правовом портале опубликован весь текст документа, сообщает tut.by.

Указ № 9 «О налогообложении» принят «в целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси», говорилось в комментарии пресс-службы правителя.

В соответствии с документом, «плательщиками экологического налога признаются организации, осуществляющие транспортировку нефти и (или) нефтепродуктов магистральными трубопроводами транзитом».

В настоящее время транзит российской и белорусской нефти по территории Беларуси осуществляется по нефтепроводу «Дружба», оператором белорусского участка которого является госкомпания «Гомельтранснефть Дружба». Ежегодный объем транзита находится в районе 60 млн тонн. Но в прошлом году он снизился из-за инцидента с «грязной» нефтью.

Что касается нефтепродуктов, то техническая возможность транзита имеется у компании «Запад-Транснефтепродукт», дочки российской «Транснефти». В компании не стали комментировать объем поставок. В конце 2018 года Москва прекратила поставки российских нефтепродуктов в Беларусь в целях недопущения их реэкспорта.

Налоговая база экологического налога определяется как произведение фактического количества нефти и (или) нефтепродуктов, перемещенных по территории Беларуси магистральными трубопроводами транзитом, в тоннах и расстояния транспортировки в километрах.

Ставка экологического налога установлена в размере 35 копеек за перемещение 1 тонны нефти и (или) нефтепродуктов на 100 км. Чтобы рассчитать сумму экологического налога, надо произведение налоговой базы и ставки экологического налога разделить на 100. Налог уплачивается ежеквартально в республиканский бюджет.

Источник в нефтяных кругах заверил tut.by, что документ не имеет никакого отношения к нынешнему конфликту Минска и Москвы вокруг поставок нефти в Беларусь. «Проект документа давно готовился, его выход совпал по времени с вопросами поставок [российской нефти]», — сказал собеседник.

Разработкой проекта указа № 9 занимался Минфин Беларуси.

Документ принят «в целях обеспечения сбалансированного исполнения бюджета, снижения зависимости его доходов от конъюнктуры внешнего спроса на сырьевые товары», говорится в указе.

С 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье. Минск настаивает на отмене премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. По данным «Белнефтехима», в настоящее время цена поставок нефти из РФ составляет 83% от мировой цены на нефть. Размер премии — 10 долларов за тонну.

С 4 января поставки нефти в Беларусь возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании «Русснефть» и «Нефтиса». Они готовы поставить в январе 750 тысяч тонн. Изначально этот объем был согласован в Минэнерго России на весь первый квартал 2020 года. Вместе с тем этот объем обеспечит лишь половину загрузки Новополоцкого и Мозырского НПЗ, в 2019 году ежемесячно потреблявших 1,5 млн тонн российской нефти. По состоянию на 13 января 2020 года поставки шли только на новополоцкий «Нафтан». В Мозыре были созданы резервы нефти.

Беларусь временно приостановила экспорт собственной нефти и нефтепродуктов, дабы не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке.


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