МВД Беларуси начало использовать российский ИИ для «контроля безопасности» 10 14.01.2020, 10:41

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Первым на программное обеспечение из РФ перевели отделение Департамента охраны в Минской области.

Минское областное управление Департамента охраны МВД Республики Беларусь начало использовать программное обеспечение, разработанное пермской компанией Macroscop, для контроля безопасности территории при помощи искусственного интеллекта. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор и сооснователь компании Александр Коробков.

«Запущен пилотный проект на базе одного из отделений Департамента охраны МВД [Беларуси] в Минской области. Они хотят повышать безопасность на основе нашего программного обеспечения и хотят при этом использовать интеллектуальные модули, которые у нас есть. Это распознавание лиц, распознавание автомобильных номеров и модуль контроля активности персонала. За счет этих модулей решаются конкретные задачи, а именно контроль входа-выхода посетителей и контроль людей, въезда-выезда. Сейчас они этот пилотный проект запустили и планируют его еще масштабировать на несколько отделений, в том числе и в других городах», — сказал он.

По словам Коробкова, искусственный интеллект способен автоматизировать производства, уменьшать риски человеческих ошибок, снижать затраты и увеличивать прибыль. Софт, который разрабатывает пермская компания прост в обслуживании, но при этом обладает широким функционалом, содержит большое количество интеллектуальных модулей, в том числе с использованием нейронных сетей.

«Перед нами стояла серьезная задача минимизировать человеческую ошибку в задаче обеспечения комплексного контроля въезда и выезда транспортных средств на ведомственные объекты, распознавания лиц посетителей и контроля активности оператора системы видеонаблюдения. По результатам пилотного проекта мы планируем масштабировать опыт на 24 наших отделения в Минском управлении, в том числе в Витебской и Гродненской областях», — приводятся в сообщении, размещенном на сайте Macroscop, слова начальника отдела средств и систем охраны Минского областного управления Департамента охраны (ДО) МВД Республики Беларусь, полковника милиции Вадима Вознесенского.

Системным интегратором проекта выступила компания On/off store (Беларусь). В 2020 году систему мониторинга общественной безопасности Минского управления ДО МВД планируют расширить до 1,5 тыс. камер наблюдения.

Macroscop — инновационная компания, появившаяся на рынке IP-видеонаблюдения в 2008 году в Перми. Компания создает и выводит на рынки программное обеспечение, которое может найти применение в интеллектуальных системах безопасности, розничной торговле, робототехнике и других сферах жизни человека. На зарубежных рынках компания представлена торговой маркой Eocortex, чей софт используют Hugo Boss, Mvenpick, Hilton, Ikea, McDonald’s, «Лукойл» и многие другие в 55 странах мира.

Ранее dev.by рассказывал о Республиканской системе мониторинга общественной безопасности (РСМОБ), которая должна перенаправить поток данных с локальных сетей наблюдения в единую централизованную. В 2018 году ООО «24×7 Паноптес» («дочка» Synesis) со своей облачной платформой Kipod для умного города на основе технологий AI и Big Data выиграло конкурс по выбору технического оператора. Правда, если раньше представители компании говорили о 360 тысячах камер в 2023 году, то теперь — о 13 тысячах камер в 2021 году.

Заместитель начальника управления охраны правопорядка МВД Александр Жилинский подтвердил, что в настоящее время к РСМОБ подключено менее 100 камер. В период Евроигр камер было больше — все объекты Игр были подключены в тестовом режиме безвозмездно, и тестирование прошло успешно, но потом камеры вновь перевели в локальный режим работы. По словам представителя МВД, в Минске подключено три объекта: Минский железнодорожный вокзал, автовокзал и метрополитен.