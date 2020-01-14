закрыть
14 января 2020, вторник, 12:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

На Эльбрусе спасли белорусского альпиниста

  • 14.01.2020, 11:18
На Эльбрусе спасли белорусского альпиниста

Альпинист-одиночка из Минска сорвался в районе скал Пастухова.

14 января белорусский альпинист сорвался со скалы, получил травмы и запросил о помощи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Кабардино-Балкарской республике.

36-летний альпинист-одиночка из Минска на высоте 4800 метров (скалы Пастухова), сорвавшись во время подъема, получил травму и попросил о помощи.

В 7.25 по местному времени спасатели нашли белоруса. Пострадавшего альпиниста спустили на поляну Азау и передали сотрудникам скорой медицинской помощи с травмой грудной клетки.

В поисках принимали участие шесть спасателей из Эльбрусского спасательного отряда и два вертолета.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы»
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы» Валерия Костюгова
Империя на обочине
Империя на обочине Лилия Шевцова
Узурпатор понимает лишь силу
Узурпатор понимает лишь силу Максим Винярский
Затишье перед бурей
Затишье перед бурей Александр Гольц