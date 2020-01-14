На Эльбрусе спасли белорусского альпиниста
- 14.01.2020, 11:18
Альпинист-одиночка из Минска сорвался в районе скал Пастухова.
14 января белорусский альпинист сорвался со скалы, получил травмы и запросил о помощи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Кабардино-Балкарской республике.
36-летний альпинист-одиночка из Минска на высоте 4800 метров (скалы Пастухова), сорвавшись во время подъема, получил травму и попросил о помощи.
В 7.25 по местному времени спасатели нашли белоруса. Пострадавшего альпиниста спустили на поляну Азау и передали сотрудникам скорой медицинской помощи с травмой грудной клетки.
В поисках принимали участие шесть спасателей из Эльбрусского спасательного отряда и два вертолета.