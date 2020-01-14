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Скандинавские банки выиграли суд у российского олигарха Ротенберга

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  • 14.01.2020, 11:26
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Скандинавские банки выиграли суд у российского олигарха Ротенберга
Борис Ротенберг
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Миллиардер подавал иск из-за отказа обслуживать его счета.

Российский миллиардер Борис Ротенберг в понедельник, 13 января, проиграл иск о дискриминации, который он подал в финский суд против четырех скандинавских банков.

Об этом сообщает Reuters.

Ротенберг судился с Nordea, Danske Bank, Handelsbanken и OP Bank, которые отказались разрешить ему осуществлять расчеты из-за того, что бизнесмен из-за своих тесных связей с президентом РФ Владимиром Путиным попал под американские санкции, введенные после начала войны в Украине.

В рамках иска Ротенберг обвинил банки в тому, что они нарушили его право как гражданина Евросоюза на равное обращение.

«Окружной суд Хельсинки отклонил иск Бориса Ротенберга о праве на банковские услуги и ущербе от дискриминации,» - говорится в решении суда.

Как пишет Forbes, Ротенберг подчеркивал, что у него помимо российского есть также гражданство Финляндии и он не попал под санкции Евросоюза, в отличие от его брата Аркадия Ротенберга. Банки объясняли отказ проводить расчеты тем, что в случае нарушения санкций США сами могли оказаться под ограничениями и лишиться доступа к долларовому рынку.

Bloomberg отмечает, что решение суда станет важным прецедентом.

«Все остальные банки будут ориентироваться на это решение суда, когда будут решать, что делать в аналогичной ситуации», — отметил в комментарии агентству юрист Якоб Деденрот Бернхофт.


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