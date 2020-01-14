Соболенко одержала волевую победу в матче с Се Шувэй на старте турнира в Аделаиде

Соболенко одержала волевую победу в матче с Се Шувэй на старте турнира в Аделаиде1
- 14.01.2020, 11:29
В 1/8 финала соперницей белорусской теннисистки будет американка Бернарда Пера.
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко победила в 1/16 финала турнира в Аделаиде, Австралия. В 1/8 финала соперницей нашей соотечественницы будет американка Бернарда Пера (70 ВТА), сообщает pressball.by.
WTA Premier. Аделаида, Австралия
Призовой фонд — 782 900 долларов
Одиночный разряд. 1/16 финала
Арина Соболенко (12 ВТА, Беларусь, 6) — Се Шувэй (36 ВТА, Тайвань) — 5:7, 6:1, 7:5.