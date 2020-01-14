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Соболенко одержала волевую победу в матче с Се Шувэй на старте турнира в Аделаиде

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  • 14.01.2020, 11:29
Соболенко одержала волевую победу в матче с Се Шувэй на старте турнира в Аделаиде
Арина Соболенко
Фото: Mark Brake/Getty Images

В 1/8 финала соперницей белорусской теннисистки будет американка Бернарда Пера.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко победила в 1/16 финала турнира в Аделаиде, Австралия. В 1/8 финала соперницей нашей соотечественницы будет американка Бернарда Пера (70 ВТА), сообщает pressball.by.

WTA Premier. Аделаида, Австралия

Призовой фонд — 782 900 долларов

Одиночный разряд. 1/16 финала

Арина Соболенко (12 ВТА, Беларусь, 6) — Се Шувэй (36 ВТА, Тайвань) — 5:7, 6:1, 7:5.


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