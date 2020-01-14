Зеленский уволил жену Порошенко и заменил своей 17 14.01.2020, 11:42

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Президент Украины провел кадровые перестановки в «Мистецьком арсенале».

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал». Соответствующий указ был опубликован на сайте главы украинского государства.

Одним из членов совета стала Елена Зеленская, супруга президента Украины.

Ранее одним из сопредседателей совета «Мистецького арсенала» являлась Марина Порошенко, супруга экс-президента Украины Петра Порошенко.

Марина Порошенко занимала эту должность с декабря 2016 года до публикации нового указа Зеленского.