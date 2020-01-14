Лукашенко собрал закрытое совещание с руководством правительства 26 14.01.2020, 11:43

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Фото: AFP

Главная тема — перспектива остаться без углеводородов из России.

Сегодня в Минске Лукашенко проводит закрытое совещание с первыми лицами правительства.

Большой «разбор полетов» (итогов 2019-го) будет проведен несколько позже, сегодня же на повестке дня актуальные темы текущего момента, сообщают naviny.by.

Главной темой являются «поставки сырья» (речь, очевидно, идет о поставках углеводородов).

Напомним, сегодня сообщалось, что крупные российские нефтяные компании получили от Кремля «рекомендации» на время отказаться от поставок в Беларусь «черного золота».