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В сюжете госСМИ о бизнесе сербских друзей Лукашенко выступала фейковый профессор

  • 14.01.2020, 12:34
В сюжете госСМИ о бизнесе сербских друзей Лукашенко выступала фейковый профессор

Государственные телеканалы продолжают заниматься рекламой бизнеса сербских бизнесменов.

Телеканал ОНТ в рекламном сюжете о Dana Holdings представил эксперта профессором московского вуза. Это неправда.

Телеканал ОНТ опубликовал рекламный сюжет о бизнес-центре «БК Капитал Палас», который строит компания Dana Holdings в Минске. В сюжете экспертом выступила архитектор из России Анна Медлева. ОНТ назвал ее профессором Московского архитектурного института (далее МАРХИ). Так же Медлеву представил в идентичном сюжете телеканал «Беларусь 1».

– Но у нас таких нет, – ответили Media IQ в управлении кадров МАРХИ на вопрос, преподает ли там профессор Медлева.

Медлева подтвердила эту информацию:

– Я не профессор МАРХИ, хотя являюсь членом ГЭКа (Государственной экзаменационной комиссии. – прим.) и меня приглашают в качестве консультанта-эксперта.

Пресс-секретарь ОНТ Ирина Ромбальская подтвердила, что это был рекламный сюжет, который заказала Dana Holdings. Компания предоставила и эксперта.

Со слов Ромбальской, по этому поводу никто в ОНТ не обращался:

– Никаких вопросов в адрес телеканала на титрование этого героя материала не было. Эксперта предоставил заказчик. За информацией с уточнением его должности и компетенции предлагаю обратиться с письменным запросом непосредственно к Dana Holdings.

Автор сюжета Алексей Кряквин отказался от комментария.

На момент публикации получить комментарий Dana Holdings не удалось.


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