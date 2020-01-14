Пробьет ли Биг-Бен в день выхода Великобритании из ЕС? 4 14.01.2020, 12:53

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Цена вопроса — 500 миллионов фунтов.

Для того чтобы лондонский Биг-Бен пробил в час выхода страны из Евросоюза 31 января, Великобритании нужно полмиллиона фунтов стерлингов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью BBC рассказал премьер-министр Борис Джонсон.

Знаменитый колокол практически не работает с 2017 года из-за ремонтных работ в башне. Он пробивает только во время важных событий, таких как новогодние праздники.

Джонсон сказал, что одна из главных проблем, чтобы Биг-Бен прозвучал в 23:00 31 января, когда официально должен состояться Brexit, является то, что это стоит 500 000 фунтов стерлингов. По его словам, правительство размышляет над тем, не провести ли для сбора средств краудфандинговую кампанию.

"Это дорого, и мы смотрим, сможем ли ли мы это финансировать", - сказал британский премьер.

Напомним, 9 января Палата общин парламента Великобритании завершила рассмотрение законопроекту о выходе из ЕС и окончательно утвердила условия Brexit.