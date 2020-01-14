В 2021 году в Беларуси запретят продажу одноразовой пластиковой посуды 4 14.01.2020, 12:58

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Скоро у нас будет больше стеклянной и бумажной упаковки.

Совмин своим постановлением утвердил план мероприятий, чтобы постепенно снижать использование полимерной упаковки и заменять ее экологически безопасной. Скоро у нас будет больше стеклянной и бумажной упаковки, одноразовую пластиковую посуду частично запретят, пишет onliner.by.

Правительственный план предполагает, что будет организован раздельный сбор отходов при проведении массовых мероприятий. Также собираются создать объекты по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов, в т. ч. по переработке отходов из пластика. Еще планируется внедрить залоговую систему обращения потребительской упаковки: например, при покупке стеклянной бутылки с молоком вы дополнительно платите за стекло — потом можете вернуть бутылку в магазин и получить свою денежку обратно. Кроме того, Совмин собирается нарастить мощности по сортировке смешанного стеклобоя.

«Запланированы также мероприятия, направленные на увеличение объемов производства экологически безопасной (в том числе бумажной, стеклянной, биоразлагаемой) упаковки. В области проведения научных исследований предполагается реализовать план действий по созданию технологии и производства биоразлагаемой упаковки из растительного сырья», — сообщает пресс-служба правительства.

Кстати, МАРТ совместно с заинтересованными госорганами и организациями определит перечень одноразовой пластиковой посуды, которую нельзя будет использовать и продавать в объектах общественного питания с 1 января 2021 года.

«Республиканским органам госуправления, иным госорганизациям, подчиненным Правительству, Национальной академии наук Беларуси, облисполкомам, Минскому горисполкому поручено обеспечить в установленные сроки выполнение плана мероприятий», — уточнили в правительстве.