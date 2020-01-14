Юрий Шевцов о победе над Черногорией: Знали цель, к которой шли 14.01.2020, 13:14

Юрий Шевцов

Главный тренер сборной Беларуси по гандболу прокомментировал победу наших спортсменов.

После выхода сборной Беларуси по гандболу в основной раунд чемпионата Европы сайт "Быстрый центр" попросил главного тренера команды Юрия Шевцова прокомментировать результат наших спортсменов. Напомним, белорусские гандболисты обыграли Черногорию со счетом 36:27.

- Какие эмоции испытываете?

- Конечно, мы рады, что победили и вышли в следующий раунд. Могу сделать большой комплимент всей команде — очень доволен тем, как сыграли. Ожидали сложный матч, потому что видели, как черногорцы сражались в предыдущих встречах, какой у них бойцовский дух. Но наша команда хорошо настроилась и знала, что делать на площадке. Плюс проявили характер. Думаю, победили заслуженно.

- На старте матча перенервничали?

- Сейчас не хочется говорить об ошибках. Поставленную задачу выполнили, так что настроение у всех позитивное. Ясно, что ошибались и черногорцы, и мы. Но матч длится 60 минут, и главное, что ребята нашли силы и показали характер. Сыграли с холодной головой, рассудительно — как и планировали.

- Никита Вайлупов уже стал лидером сборной?

- Это решать вам. Никита — один из наших гандболистов, у нас в заявке их шестнадцать, и еще двое на трибуне. Мы все одна команда и работаем вместе. У меня все игроки ключевые. Разница в том, кто выходит на площадку.

- Ваши ожидания от основного раунда?

- Пока никаких. Просто радуемся тому, что сделали первый шаг. Сейчас есть время восстановиться, ведь ребята отдали много сил. Во вторник отправляемся в Вену. В команде прекрасный микроклимат и отличное настроение. Знали цель, к которой шли, и даже отдельные негативные случаи не выбили нас из колеи.

- Маститые французы уже вылетели, а белорусы идут дальше. Этот факт приятен?

- Неудача сборной Франции — это, конечно, ее дело. Но на таком турнире главное — выиграть первый матч, а ей это не удалось. У нас же получилось начать турнир с победы над сербами. Говоря о французах — у всех команд бывают подъемы и спады. Вообще на чемпионате очень много неожиданностей. Побед исландцев над датчанами, словенцев над шведами мало кто ожидал. Одни огорчаются, другие радуются.

- Кстати, успех черногорцев в предыдущем матче с сербами тоже удивил?

- Нет. Мы и до начала турнира знали, что матч со сборной Черногории станет решающим. Когда ехали сюда, выработали четкий план, которому следовали. Попробовали дать бой хорватам — по мотивации и тому, как ребята сражались, ни к кому претензий нет. Тактически у нас не получилось, а все остальное было хорошо.

- Какая из побед далась тяжелее — над сербами или черногорцами?

- Все поединки были сложными. Это разные выигрыши. И разные игроки вносили в них вклад. Это говорит о том, что у нас сплоченная команда. Идем к общей цели, и ребята радуются успехам друг друга. Когда мячи отбивают Солдатенко или Мацкевич, когда удачно играет защита — все радуются. И это здорово.