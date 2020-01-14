закрыть
14 января 2020, вторник, 15:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Юрий Шевцов о победе над Черногорией: Знали цель, к которой шли

  • 14.01.2020, 13:14
Юрий Шевцов о победе над Черногорией: Знали цель, к которой шли
Юрий Шевцов

Главный тренер сборной Беларуси по гандболу прокомментировал победу наших спортсменов.

После выхода сборной Беларуси по гандболу в основной раунд чемпионата Европы сайт "Быстрый центр" попросил главного тренера команды Юрия Шевцова прокомментировать результат наших спортсменов. Напомним, белорусские гандболисты обыграли Черногорию со счетом 36:27. 

- Какие эмоции испытываете?

- Конечно, мы рады, что победили и вышли в следующий раунд. Могу сделать большой комплимент всей команде — очень доволен тем, как сыграли. Ожидали сложный матч, потому что видели, как черногорцы сражались в предыдущих встречах, какой у них бойцовский дух. Но наша команда хорошо настроилась и знала, что делать на площадке. Плюс проявили характер. Думаю, победили заслуженно.

- На старте матча перенервничали?

- Сейчас не хочется говорить об ошибках. Поставленную задачу выполнили, так что настроение у всех позитивное. Ясно, что ошибались и черногорцы, и мы. Но матч длится 60 минут, и главное, что ребята нашли силы и показали характер. Сыграли с холодной головой, рассудительно — как и планировали.

- Никита Вайлупов уже стал лидером сборной?

- Это решать вам. Никита — один из наших гандболистов, у нас в заявке их шестнадцать, и еще двое на трибуне. Мы все одна команда и работаем вместе. У меня все игроки ключевые. Разница в том, кто выходит на площадку.

- Ваши ожидания от основного раунда?

- Пока никаких. Просто радуемся тому, что сделали первый шаг. Сейчас есть время восстановиться, ведь ребята отдали много сил. Во вторник отправляемся в Вену. В команде прекрасный микроклимат и отличное настроение. Знали цель, к которой шли, и даже отдельные негативные случаи не выбили нас из колеи.

- Маститые французы уже вылетели, а белорусы идут дальше. Этот факт приятен?

- Неудача сборной Франции — это, конечно, ее дело. Но на таком турнире главное — выиграть первый матч, а ей это не удалось. У нас же получилось начать турнир с победы над сербами. Говоря о французах — у всех команд бывают подъемы и спады. Вообще на чемпионате очень много неожиданностей. Побед исландцев над датчанами, словенцев над шведами мало кто ожидал. Одни огорчаются, другие радуются.

- Кстати, успех черногорцев в предыдущем матче с сербами тоже удивил?

- Нет. Мы и до начала турнира знали, что матч со сборной Черногории станет решающим. Когда ехали сюда, выработали четкий план, которому следовали. Попробовали дать бой хорватам — по мотивации и тому, как ребята сражались, ни к кому претензий нет. Тактически у нас не получилось, а все остальное было хорошо.

- Какая из побед далась тяжелее — над сербами или черногорцами?

- Все поединки были сложными. Это разные выигрыши. И разные игроки вносили в них вклад. Это говорит о том, что у нас сплоченная команда. Идем к общей цели, и ребята радуются успехам друг друга. Когда мячи отбивают Солдатенко или Мацкевич, когда удачно играет защита — все радуются. И это здорово.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы»
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы» Валерия Костюгова
Империя на обочине
Империя на обочине Лилия Шевцова
Узурпатор понимает лишь силу
Узурпатор понимает лишь силу Максим Винярский
Затишье перед бурей
Затишье перед бурей Александр Гольц