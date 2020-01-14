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Керченский мост нанес неожиданный удар по Крыму

  • 14.01.2020, 14:24
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Керченский мост нанес неожиданный удар по Крыму

Оккупационные власти просчитались.

Бывший министр курортов и туризма Крыма, руководитель «Ассоциации индустрии гостеприимства Украины» Александр Лиев считает, что появление Керченского моста спровоцировало рост цен в аннексированном Крыму. При этом, по его подсчетам, существенного прироста отдыхающих на полуострове не наблюдается. Об этом он сказал в интервью Крым.Реалии.

«Они (российские власти – КР) посчитали себе, что если есть теперь мост, то зачем мы будем дотировать авиасообщение? И в этом году стоимость билета на авиасообщение с оккупированным Крымом из российских городов возросла. Она выросла, кстати, довольно заметно, на 10-12% и активная работа по рекламе крымского авианаправления прекратилась, потому авиапоток в Крым уменьшился. Это так мост повлиял, цены выросли и к чему теперь дотировать», – отметил Лиев.

По его подсчетам, поток российских туристов в Крым сейчас остается на уровне прошлых лет – чуть больше миллиона человек. Лиев утверждает, что украинские туристы в этом году также стали менее охотно ехать на полуостров.

«Изменилась стоимость самого туристского продукта, думаю, что это тоже связано с мостом. Если сегодня из Украины не попадают в Крым почти, ну легально не попадают в Крым, например, продукты питания, или строительные материалы. Ранее эти продукты, строительные материалы, или другие материалы, которые попадали в Крым из России, их транспорт дотировали российские власти, понимающие сложности логистики», – пояснил Лиев.

Ранее российский «глава» Крыма Сергей Аксенов утверждал, что в Крым в 2019 году приехали 7,43 млн туристов. В конце лета 2019 года украинские пограничники сообщали, что количество граждан, которые пересекл админграницу между Херсонской областью и аннексированным Крымом по сравнению с прошлым годом, не изменилось.

Президент России Владимир Путин 23 декабря запустил движение поездов по мосту через Керченский пролив. МИД Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным визитом президента России Владимира Путина в аннексированный Крым и открытием движения по железнодорожной части Керченского моста.

Дипломаты США в Киеве назвали «вопиющим неуважением суверенитета Украины» запуск российских поездов по Керченскому мосту. Литва и Финляндия также поддержали Украину. Вильнюс назвал нарушением международного права открытие железнодорожного движения по Керченскому мосту. А в Министерствах иностранных дел Польши и Румынии в очередной раз заявили, что не признают российскую аннексию Крыма.

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым заявило о противоправности запуска железнодорожного сообщения между Россией и аннексированным ею Крымом.


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