«Поляки и в мыслях не допускают такого дикого поведения водителей» 1 14.01.2020, 14:34

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Что заставило на женщину на белорусско-польской границе взяться за камень?

На днях на польско-белорусской границе случился конфликт между водителями. И если некоторая напряженность из-за длинных очередей уже стала привычной, то раньше как-то особо не доходило до применения подручных средств в качестве метательных снарядов. На этот раз женщина схватила здоровенный булыжник и держала в страхе как минимум двух водителей. Что называется, довели — бойтесь. Оба в конечном счете прорвались, хотя вслед одного из авто камень таки полетел, неизвестно, может быть, он и попал в цель. И все же, что побудило женщину действовать таким образом? Читатели onliner.by, знакомые с ситуацией на границе — прямо или косвенно, порассуждали на эту тему.

Очередь огромная, обстановка напряженная

Читательница Екатерина рассказала корреспонденту Onliner, что является автором того самого нашумевшего видео.

— Дело происходило в субботу, где-то в три часа дня. Очередь действительно была огромная, обстановка напряженная. Весь затор, как оказалось позже, создала польская сторона. Из Европы возвращались с каникул россияне, их было много. Остальные почти все с 4-м регионом. Сама я из Минска, — рассказала девушка.

Что не выходной — то длинная очередь на границе. А выходных в этом году было уже немало.

— Возможно, поступок моего мужа (который действовал под напором сидящих в машине) не следует оправдывать, но эта женщина не имела никакого права портить чужое имущество! — уверена наша читательница.

— Если бы нас остановила полиция — нас бы отправили в конец очереди. А ей достанется по полной. И эту поездку она запомнит надолго.

— К слову, мы в очереди стояли за ней и наблюдали. Проехав польский контроль, они остановились и судорожно что-то перекладывали. Из этого следует, что нервы сдавали у нее не просто так.

Дикий переход

Другой читатель, использующий ник Зажравшийся_айтишник, сообщил корреспонденту Onliner, что сам он и не женщина, и камни в автомобили не кидал. Однако понимает, что привело к такой ситуации.

— «Брузги» — «Кузница» — это единственный дикий переход на белорусско-польской границе. Все остальные белорусские погранпереходы, например в Бресте, имеют конструктивные элементы, не позволяющие вклиниваться в очередь. А в «Брузгах» есть такая штука, в народе называется «разрыв». Это разрыв металлического отбойника, сделанный для экстренных нужд, — отметил собеседник. — Суть увлекательного занятия «вклинюсь в очередь» (которому не менее 25 лет) состоит в том, что перед разрывом скапливается «элитный клуб». Их отдельная очередь лучше организована, чем обычная, стоят в два ряда плотненько, чтобы обеспечить максимальную проходимость.

— С каждым запуском на территорию погранперехода находится «замешкавшийся», который блокирует общую очередь, и через разрыв заезжает как минимум 10 авто из «элитного клуба».

О похожих историях мы писали и ранее, тогда подобное положение вещей также приводило к конфликтам среди водителей, только за камни никто не хватался.

— Если нужного человека, который «замешкается», в очереди нет, могут разыгрывать театральную постановку: например, просить при начале движения пропустить одну машину на обочину, «отстояться», чтобы дождаться лояльной смены пограничников. Разумеется, если сердобольный отыщется, то никто на обочину не поедет — ему перекроют движение и в очередь въедет вся банда. Примерно такая же ситуация со стороны польских погранпереходов, только с той стороны это массовое явление на любом пункте пропуска.

— Поляки и в мыслях не допускают возможности такого дикого поведения водителей, поэтому конструктивных элементов нет нигде.

Читатель рассказал, что на «Кузнице» много лет назад было принято объезжать очередь по лесу и вклиниваться, проехав через территорию пункта обмена валют. Потом там, правда, появилась цепочка, которая перекрывала проезд. Говорят, за проезд через нее брали по 20 злотых.

— В целом схема прохождения границы одинакова везде: «элитный человек» наготове, «свояк» зазевался — и все, нужные люди проехали. В чатиках «работающие на границе» не скрывают того, что вклинивание в очередь — важная часть их бизнес-модели. Мол, не пристало тем, кто ездит каждый день, стоять по четыре часа. Ну а тем, кто ездит раз в полгода, можно и потерпеть те самые лишние четыре часа.

Разумеется, все это значительно замедляет продвижение общей очереди.

— Очередь продвигается только тогда, когда в месте вклинивания дежурит представитель власти. С чем это связано? Я считаю, что есть три причины. Во-первых, это выученная беспомощность наших граждан: хата с краю, большинство скорее простоит восемь часов, чем предъявит претензию хаму. Во-вторых, действуют вполне организованные группировки «элитного клуба», — уверен наш читатель.

— Не все терпят: иногда из авто выходят крепкие господа, или хотя бы дама с камнем, и пытаются восстановить справедливость. Но тогда из своих авто выходят штук 20 оппонентов, типа покурить, поболтать, понять, в чем заварушка. Втроем против двадцати морально тяжело.

— В-третьих, и в главных, имеет место бездействие властей. Можно сколько угодно апеллировать к «вы же понимаете», но тут реально все понятно. ГАИ приезжает по вызову и стоит, болтает с пограничниками (нарушений-то, по сути, нет). Руководство погранперехода знает проблему очень хорошо, но что-то с решением не складывается. Налоговая и таможенники тоже отлично знают, откуда доходы и что в багаже у людей, ежедневно пересекающих границу, — подытоживает собеседник.