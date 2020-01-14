Леонид Заико: Правительство должно признаться, что ничего не умеет делать 14.01.2020, 14:54

ЛЕОНИД ЗАИКО

ФОТО: ONLINER.BY

Экспорт в Россию может просесть еще сильнее.

Беларусь ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории. По подсчетам Минфина, нововведение может позволить пополнять бюджет страны на $100 миллионов в год.

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико раскритиковал инициативу властей. В программе «Примус» он рассказал об альтернативе налогу и о возможных последствиях его введения, пишет «Салiдарнасць».

— Лучше бы правительство и дальше цену на топливо повышало на одну копейку. Это у них лучше всего получается. Правда, у них там один молодой человек объяснил, что можно в цену бензина включить транспортный сбор, но это увеличит цену на топливо и на все остальное. А вот двадцать семь раз за год (повышений цен на топливо — прим.) у них не вызывает вопросов, — отметил эксперт.

По его мнению, правительству самое время выйти и признаться: «Ребята, мы ничего не умеем делать».

— Если подходить к вопросу серьезно, то можно создать страховой полис. Чтобы застраховаться от возможных поломок нефтепровода. Страховать возможные загрязнения, прорывы. То есть задействовать режим покрытия возможных издержек, — привел пример альтернативы введенному налогу Заико.

Экономист пояснил, чем чреваты подобные демарши в ситуации тотальной зависимости от экспорта белорусской продукции в Россию. По его словам, те же поставки молока на российский рынок куда чувствительнее вопросов нефти и газа. И в случае, если российская сторона решить надавить именно в этом месте, экспорт в Россию просядет еще сильнее.