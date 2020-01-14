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В Брест с зимовки впервые так рано вернулись журавли и гуси

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  • 14.01.2020, 15:37
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В Брест с зимовки впервые так рано вернулись журавли и гуси
иллюстрационное фото

Интересная ситуация и с грачами.

На Брестчину вернулись журавли, их видели даже над областным центром, сообщает «Вечерний Брест». Так рано птицы еще никогда не прилетали — и это не единственные пернатые, которые потянулись в родные края из-за теплой погоды. Впервые в этом году стаю серых журавлей видели в небе над Брестом 12 января.

По словам замдиректора Полесского аграрно-экологического института Национальной академии наук Беларуси Виктора Демянчика, это действительно стая, которая возвращалась с зимовки.

В минувшие годы также отмечались ранние прилеты журавлей, но это было в феврале.

Также 12 января над Брестом зафиксировали пролет как минимум двух косяков белолобых гусей. Норма их возвращения — март.

В целом такую аномалию специалист объясняет не только теплой погодой, но и бесснежной зимой.

Но куда денутся журавли, когда грянут морозы? По словам Виктора Демянчика, скорее всего, они отправятся, как и в Западной Европе, на поля с озимыми культурами — например, рапсом. Но испытание морозом станет для них проблемой.

— С другой стороны, это крупные птицы, и они найдут себе прокорм, — уверен специалист. — Но если будет очень холодно и снежно, они улетят обратно в западную или южную Европу. К тому же у гусеобразных неплохие жировые запасы, эти птицы должны продержаться. А вообще были такие зимы на Брестчине, что журавли вообще никуда не улетали.

Интересная ситуация и с грачами. Это первый сезон за многие годы, когда они перестали образовывать огромные скопления. Более того, начали ремонт своих гнездовий — им показалось, что уже пора.


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