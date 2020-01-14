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Население Литвы выросло впервые за 28 лет

  • 14.01.2020, 15:52
Население Литвы выросло впервые за 28 лет
Фото: DELFI

Рост населения обусловлен миграцией.

Впервые за 28 лет число жителей Литвы за год выросло, сообщает «Новая газета. Балтия» со ссылкой на Департамент статистики.

По предварительным данным, на 1 января этого года в Литве проживали 2 млн 794,3 тысяч человек — на 145 человек больше, чем годом ранее.

Рост населения обусловлен миграцией — в 2019 году в Литву прибыли на 10,8 тыс. человек больше, чем уехали. Более половины мигрантов — это вернувшиеся в страну граждане Литвы.

В 2018 году население Литвы сократилось на 14,9 тысяч.


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