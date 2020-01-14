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Администратор крупного паблика в интернете: Меня пытались завербовать

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  • 14.01.2020, 15:59
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Администратор крупного паблика в интернете: Меня пытались завербовать
Евгений Малаховский

Евгений Малаховский рассказал о попытке вербовки белорусскими спецслужбами.

Администратора группы «Это Минск, детка!» Евгения Малаховского вызвали в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД по телефону. Ему предложили сотрудничать и просили не писать на политические темы, сообщает «Радыё Свабода».

«Это Минск, детка!» сейчас более 80 тысяч участников. В ней публикуются новости о белорусский столице, а также информация политического и социального характера. Освещали администраторы сообщества и протесты против интеграции с Россией, которые проходили в Минске.

Вызвали по телефону

13 января одного из администраторов группы, Евгения Малаховского, по телефону вызвали в ГУБОПиК.

Вот что он рассказал о вызове:

«13 января около 11:00 мне позвонил неизвестный и вызвал на допрос в ГУБОПиК - Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь. На мое предложение прислать мне повестку человек ответил, что явиться к ним в управление было, скорее, в моих интересах в связи с серьезностью дела, которое нужно обсудить», - рассказал Евгений.

Перед тем, как зайти в здание ГУБОПиК, он оставил свой телефон в машине.

«Я направился в кабинет, где меня ждали четверо - три сотрудника ГУБОПиК и один, по всей видимости, сотрудник другого ведомства, так как он знал обо мне все и вообще вел себя на допросе как хозяин, а после разговора со мной просто ушел. Во время допроса он предложил мне сотрудничать, а именно:

выдать ему имена других администраторов группы "Это Минск, детка!";

рассказать, какие функции выполняет каждый из них, каких взглядов они придерживаются, какие цели ставят перед собой и т.д.»

«От сотрудничества отказался»

На все предложения Евгений, по его словам, ответил отрицательно. После этого один из сотрудников начал говорить, что якобы «на верху» началось «движение» и есть вероятность, что будет возбуждено уголовное дело за разжигание межнациональной вражды.

«Я отказался от какого-либо сотрудничества и заявил, что не считаю информацию, которая публикуется в соцсетях, разжиганием межнациональной вражды. Далее один из сотрудников предложил мне написать объяснительную. Рядом со мной сел оперуполномоченный и начал задавать вопросы, кому принадлежит паблик "Это Минск, детка!", Какова цель его деятельности, сколько администраторов им управляют, на какие темы выходят публикации группы, кто мог присылать политические посты», - рассказывает Евгений.

Он вспоминает, что мужчина, похожий на сотрудника спецслужб, сказал, что они якобы «открыты для сотрудничества» и он, Евгений, всегда может связаться с ними и «быть в безопасности».

В конце разговора Евгению дали документ, в котором официально предупредили о недопустимости участия в несанкционированных акциях и разжигании межнациональной розни.

«Скоро выборы»

Этот вызов в милицию и давление на него Евгений связывает с приближением президентских выборов в Беларуси.

«Накануне президентской кампании в Беларуси разворачивается новая волна борьбы с блогерами, администраторами сообществ в социальных сетях, независимыми журналистами и т.д. Сотрудники силовых ведомств вызывают их на допросы, где не только угрожают возбуждением против них уголовных дел, но и пытаются вербовать под видом "сотрудничества"», - полагает Евгений.


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