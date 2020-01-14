Дикие танцы у нефтяной трубы 4 Владимир Халип

14.01.2020, 16:06

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Владимир Халип

Страна уверенно вступила в год чудес.

Но очевидных перемен почти никто и не заметил. Потому что это феноменальное событие происходило в ту самую ночь, когда все открывали шампанское и желали друг другу счастья и всяких благ. А за окнами уже грохотали и дымили неконтролируемые властями фейерверки. Так что астрономические наблюдения или обычная слежка по причинам объективным были невозможны.

Первой что-то неладное почувствовала власть. После тесного общения с Дедом Морозом и прочими Снегурочками она попыталась вернуться к неуклонному исполнению своих вертикальных полномочий. Естественно, начала с самого главного – с проверки состояния энергетического жизнеобеспечения страны. Но стоило только приблизиться к стратегическому объекту, как тотчас началось нечто невообразимое.

В трубе нефтепровода что-то дерзко хрюкнуло, угрожающе зашипело, и наступила мертвая тишина. Можно было расслышать даже, как падают редкие снежинки. А где-то далеко потрескивают в небе китайские хлопушки. Это могло означать только одно: в трубе – ни капли нефти. Призрак неотвратимой катастрофы почти мгновенно обозначился в темном углу пункта особого контроля. Какие-то похабные тени проскользнули по бетонной стене. Зловеще подмигивала и куда-то ехидно звала аварийная лампочка. Надо было без промедления искать выход. Иначе - каюк. Все надежды и расчеты на возможное чудо в новом, 2020 году накрывались медным тазом. Восточный друг и брат начинал очередной этап затяжной экономической войны.

Мелькнула первая осознанная мысль: раздать народу те девять миллионов автоматов, которые когда-то обещал. Но замысел пришлось отвергнуть тотчас, поскольку финал таких затей непредсказуем. Куда надежнее созвать большое совещание светил придворной мысли и в процессе стремительного мозгового штурма немедленно найти альтернативу. Но старательные помощники вдруг хором заявили, что такое слово в Большом дроздовском словаре не числится и никто уже не помнит, что бы это значило. Короче, полный тупик. И где искать выход, никто не скажет.

И вот тогда обозначился внезапно и даже материализовался отчасти некто «дядя Миша». Бескорыстный друг, бродячий меценат и даже вроде бы поэт. И конечно, благодетель. Скромный. Бескорыстный. И с подарком, как обычно. Всегда у него наготове какая-нибудь безделушка для хорошего человека. Бабе цветы, дитям мороженое. А то и «Майбах», кому следует. Без всякой корысти - от полноты чувств. Вот и на этот раз безропотно подставил плечо в трудную минуту. И в заглохшей трубе что-то забулькало радостно, и в воздухе распространился непостижимый запах давно забытой сарсапарели. Прошелестела смущенная догадка: да никак нефть?..

Но прежде всего, грянул бал. Не простой – венский. Предусмотрительно и бесцеремонно отжатый у известного театра. И не напрасно, как потом оказалось. На этот искрометный бал в стиле позднего колхозного ренессанса слетелась мгновенно элита последнего режимного призыва - в основном, спортсмены и вертухаи. А также дамы в ассортименте. Веселились напропалую. Телевидение изо всех сил старалось, чтобы отголоски такого эпохального события донести до самых далеких окраин. Бабушки из забытых деревень только тем и заняты в ожидании автолавки, что обсуждают пылко это телезрелище. Даже новогодний конфуз с поставкой нефти как-то незаметно отошел у них на дальний план. Это же надо, как начальство скачет!

А чтобы закрепить надолго состояние всеобщей радости, в информационное пространство умельцы запустили бойко оптимистичный слух с картинкой. Будто золота державе некуда девать. Можно море нефти закупить. Проблемы с газом утрясти. Со всеми долгами рассчитаться. И еще на ремонт пылесоса что-то останется.

Вот только экономисты всякие вечно портят людям настроение. Подсчитали и отметили, что нефти от щедрот случайного дяди хватит на короткий срок. Это всего лишь каких-то пять-десять процентов от того, что требуется для загрузки наших НПЗ. А где и как добыть те несчастные девяносто процентов, которых не хватает, никто сказать не может. И даже легендарный дядя Миша потупился и молчит смущенно.

Год чудес стремительно перерастал во что-то несуразное. И обнаружились вдруг какие-то престранные явления. Поползли даже слухи, будто по городу блуждает экзотическая пара каких-то иностранных туристов. Дама бойко представляется Инфляцией, а джентльмен – Кризисом.

Исчезают внезапно. А потом появляются снова. Интересуются курсом местной валюты. И даже пытаются прохожим читать по бумажке заковыристый афоризм какого-то местного начальника: «Принципы государственной экономической политики, которую мы формировали годами, останутся неизменными». Но это еще пустяк по сравнению с теми слухами, которые доходят из чиновничьих кабинетов. Будто бы наша внезапно ожившая труба теперь подает едва заметные признаки жизни. Поставки газа вообще продлены только на два месяца. А дальше что?..

Идея получения всех благ из одного крана, да к тому же по льготным ценам, похоже, приказала долго жить. Слишком дорого обошлась стране эта глупая погоня за мнимой дешевизной. Диверсификация источников энергообеспечения – дело многотрудное и к тому же истеричной спешке чуждое. А восстановление привычных старых схем и вовсе безнадежное. Кремлевский друг и союзник упорно держит паузу, выразительно помахивая тридцать первой картой из колоды всем известной. Цели «углубленки» остаются прежними. И способ устранения чиновничьих ошибок давно известен – аншлюс в обмен на нефть и газ.

На планете нет ни одной страны, которая так бездарно решала бы свои элементарные проблемы. Кремлем уже дана отмашка: действовать жестко и бесцеремонно. В Москве уже всерьез обсуждают возможные сроки окончательной стадии «углубленной интеграции». Даже самый тупой режим не мог бы не понять, что навязанная союзником игра в тридцать одно – это банальный лохотрон. Там заранее известно, кто в итоге должен остаться в дураках. И даже вроде бы козырный туз в такой игре непременно превращается в шестерку.

Но заковыка в том, что и ловкому партнеру тут тоже ничего не светит. Интеграторы слишком увлеклись процессом. И не заметили глубоких и очевидных перемен. Не поняли и не учли , что судьбу этой страны будут решать не вчерашние тузы, переведенные партнерами в состав шестерок, а девять с половиной миллионов граждан Беларуси. Цена свободы им известна.

И что такое оккупация здесь знает каждый.

Владимир Халип, специально для Charter97.org