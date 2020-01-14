Cветлана Алексиевич: В России — рабская психология 3 14.01.2020, 16:16

Светлана Алексиевич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Из-за этого россияне продолжают жить с мифом о национальном величии.

Белорусская писательница, лауреатка Нобелевской премии Светлана Алексиевич поделилась своим мнением о причинах популярности президента РФ Владимира Путина среди многих россиян.

В интервью Project Syndicate (перевод — «Новое время») она объяснила это тем, что многие постсоветские люди радостно восприняли предложенную Путиным идею «мирового превосходства России», поскольку чувствовали себя потерянными.

«Когда коммунизм пал, все желали быстрого капитализма, но это так не работает. Так что люди в конечном итоге чувствовали, будто у них украли их достижения советской эпохи. Они ощущали себя потерянными. И когда Путин предложил обновленную идею мирового превосходства России, люди радостно пошли за ней», — сказала Алексиевич.

По словам писательницы, из-за «рабской психологии» РФ продолжает жить с мифом о национальном величии.

«Мы покинули советский лагерь, в котором отбывали 75-летний срок, но раб не может мгновенно стать свободным, выйдя за ворота лагеря, потому что в нем все еще сидит рабская психология. Именно из-за этой психологии Россия живет с опасным мифом национального величия», — подчеркнула она.

Действия президента РФ Владимира Путина Алексиевич описала как попытки «поднять Россию с колен» под обновленным брендом русского национализма".

«Старшее поколение все еще живет с чувством поражения. Именно поэтому сегодня в России существует столь много ретро-ресторанов в советской стилистике, например, Юный пионер или Чебуреки СССР. Появляются новые памятники царям или Иосифу Сталину. Это русская каша, заваренная Владимиром Путиным», — заключила писательница.