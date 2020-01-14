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Что больше всего подорожало за прошлый год

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  • 14.01.2020, 16:45
Что больше всего подорожало за прошлый год

Белорусская инфляция в цифрах.

Цены на товары и платные услуги в Беларуси за 2019 год выросли на 4,7% (декабрь к декабрю). По официальной статистике, больше всего за это время подорожали услуги, а меньше всего — непродовольственные товары. Tut.by посмотрел, какие товары и услуги заметнее всего подорожали за прошлый год.

Если сравнивать с ноябрем, то в декабре 2019 г. продукты подорожали на 0,5%, а в сравнении с декабрем 2018 г. — на 4,3%.

Среди лидеров по росту цен за год оказалось фруктов и овощей. К примеру, яблоки подорожали больше чем на 54%. Но не стоит забывать, что в 2018 году Беларусь собрала приличный урожай яблок, чем нельзя было похвастаться в 2019-м. Отсюда и рост цен. Чеснок прибавил в цене больше 48%.

 

Подорожала и гречка — больше чем на 36%. Росли цены на рыбные полуфабрикаты, крабовые палочки. В список лидеров попало и молоко. Оно прибавило в цене почти 10%.

Цены на непродовольственные товары тоже подросли, но меньше, чем на продукты. В сравнении с ноябрем они увеличились на 0,4%, а по сравнению с декабрем 2018 года — на 3,7%.

 

Заметнее всего дорожали услуги. Электричество и газ стали дороже на 17,06 и 25,57% соответственно. Подросли цены и на связь. К примеру, плата за городской телефон увеличилась на 11,1%.

 

Услуги в декабре в сравнении с ноябрем этого года подорожали на 0,8%, а в сравнении с декабрем 2018 г. — на 6,9%.


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