Что стоит за накатом Лукашенко на застройщиков-миллионеров 14 14.01.2020, 17:10

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Интересно, как после подобных заявлений пойдут дела у друга диктатора Павла Белого.

Похоже, пессимистичные прогнозы независимых экспертов сбываются: Александр Лукашенко в очередной раз раскритиковал сторонников реформ, показав, что даже перед лицом все увеличивающейся угрозы со стороны Москвы не готов идти на кардинальные перемены в экономике, пишет «Салiдарнасць».

И сколько бы он ни ссылался на интересы и благополучие людей, причина, скорее всего, в желании сохранить личную власть. Пусть даже ценой застоя и деградации целой страны.

Поднятые на совещании вопросы доступности жилья, импортозамещения и цены посредничества могут свидетельствовать об отсутствии свежих идей. Сколько лет мы уже слышим о необходимости «справедливой» цены квадратного метра для простых белорусов? Или необходимости свести на нет услуги необоснованных посредников?

Разве что, в этот раз интерес к последнему вопросу у Лукашенко был вызван приближающимися выборами. Заметив, что посреднические услуги могут занимать 30-50% от себестоимости продукции, Лукашенко поинтересовался, позволит ли устранение лишнего звена высвободить дополнительные средства для повышения зарплаты на предприятиях.

И еще один любопытный момент. На совещании руководитель страны много говорил о жилищном строительстве, о долларовых миллионерах, заработавших состояния «за счет тех, кто покупает это жилье». Лукашенко назвал ненормальной наживу на простых покупателях жилья:

— У нас не богатые люди, чтобы платить двойную цену за жилье и помогать толстосумам набивать карманы.

И тут же озвучил критерии, необходимые для выхода на строительный рынок:

— Это ненормально, когда человек приходит с улицы, ни денег, ни знаний, где-то кусок земли выпросил и начинает строить жилье. У него люди для этого есть? Нет никого. Стол, табуретка. Пошел в тот же трест строительный, они ему построили. Он, ничего не делая, получил хорошие деньги. Поэтому надо давать строить жилье тем, кто имеет производственную базу — строительным организациям.

Интересно будет взглянуть, как после этих пожеланий пойдут дела у и без того успешного застройщика Минска Павла Белого — владельца компании «Тапас» и по совместительству партнера Лукашенко по хоккейной команде.