Обойдусь-ка я без Олимпиады 2 Аркадий Майофис

14.01.2020, 17:41

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Аркадий Майофис

Когда попадаешь в Израиль, сразу понимаешь - страна небогатая.

Это по всему видно. По зданиям, по машинам, по магазинам...

Когда попадаешь в Москву (есть такое непризнанное государство), сразу становится ясно - эта страна не просто богатая, а очень богатая.

Я не был там уже почти пять лет, но по рассказам она переплюнула в роскоши все европейские столицы. И я этому верю.

Невозможно себе представить в Израиле ни Олимпиаду, ни Чемпионат мира по футболу ни многое другое, что вызывает у россиян гордость. У нас тут метро строят уже лет 10, и, судя по всему, еще столько же строить будут и что-то мне кажется, по антуражу оно будет отличаться от метро Маяковского примерно как Хадера от Остоженки.

Помимо пофигизма - главной национальной израильской скрепы - есть еще одна причина. В Израиле просто нет на все это денег. Не можем себе этого позволить.

А что можем?

Вчера заходил к нам в офис приятель Яков Береславский.

Разговорились на тему медицины. Он говорит: знаешь ли ты, что в Израиле раковые больные все лекарства получают бесплатно, даже те, которые к раку не имеют отношения и которые человек принимал и до возникновения рака?

Или вот, например, при некоторых видах рака назначают лекарства, которые человек должен пить все время. Болезнь не уходит, но она как бы "засыпает", что позволяет человеку жить обычной жизнью. Стоить эти лекарства могут от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов в месяц. Каждый месяц. Всю жизнь. Совершенно бесплатно.

Обойдусь-ка я без Олимпиады.

Аркадий Майофис, "Фейсбук"